İnternet üzerinden ilaç satışları halk sağlığını tehlikeye atıyor!

3. kez düzenlenecek olan Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi bu sene, eczane dışında satılan ve bazen ölümlere bile neden olabilen reçete dışı ilaçların internetten satışlarının yasaklanmasının önemine vurgu yapacak.

Ankara Eczacı Odası ve Trabzon Eczacı Odası iş birliğiyle, 3. Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi düzenlenecek. Kongrenin ana teması reçete dışı farmasötik ürünler ve medikal malzemeler konusunda eczacının üstlenmesi gereken görev ve roller olacak. Kongrede şu konular tartışılacak:

İNTERNETTEN SATIŞLAR HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

Farmasötik formda üretilen tüm ürünler sağlığı korumak ve bir hastalığı iyileştirmek ya da olası hastalıkları engellemek geciktirmek amacıyla üretiliyor. Eczacının reçete dışı farmasötik ürünler ve medikal malzemeler konusunda bilgilerini sürekli güncellemeleri eczanelerin bu ürünleri halka sunacak şekle hızla dönüştürülmelerinin de bir gereklilik olduğu ortaya çıkıyor. Medikal malzemelerin eczacılar ve eczaneler vasıtasıyla halka ulaştırılması kamu maliyesinde ciddi bir tasarruf olanağı sağlayacak. Hasta altı bezleri ve şeker ölçüm striplerinin eczanelerden temin edilmesi ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması, sağlık giderlerinde ciddi bir azalma sağlayacak. Bu ürünlerin yanlış kullanılması ve sağlık eğitimi almamış kişilerce pazarlanması veya internet üzerinden satışının gerçekleştirilmesi çok ciddi halk sağlığı problemlerine yol açıyor.

GELECEĞİN ECZACILARINA YÖNELİK HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI

Kongrede, hem eczacılık fakültelerinden seçilen 17 eczacılık fakültesi öğrencisinin hem de Kıbrıs’taki Eczacılık Fakültelerinden öğrencilerin katılacağı HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI yapılacak. 13-16 Kasım 2014’de Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve 800’den fazla eczacının katılım sağladığı Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi’nin üçüncüsü ve 14. Hasta Bilgilendirme Yarışması 28 Nisan-01 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek. Söz konusu kongrede firmalar da stantlarını kurarak, ülke genelindeki tüm eczacılarla buluşabilme imkânına sahip olacaklar. Kongreye 1500 kişinin katılımı bekleniyor.