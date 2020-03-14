  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İnternet ve Telefon Hizmetlerinin Aksamamasına Yönelik Kararlar Alındı

» »
İnternet ve Telefon Hizmetlerinin Aksamamasına Yönelik Kararlar Alındı
İnternet ve Telefon Hizmetlerinin Aksamamasına Yönelik Kararlar Alındı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı , küresel salgına dönüşen koronavirüse (Covid-19) karşı hükümet  tarafından yürürlüğe konan önemlerin yanında, vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek adına haberleşme ile ilgili hizmetlerin aksamaması için bazı kararlar aldı.

Halka, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısının ardından, temel ihtiyaç haline gelen internet (online) üzerinden eğitim, online alışveriş, online vezne işlemleri, internet üzerinden bilgiye ulaşma ile vatandaşların yurtiçi ve yurtdışındaki yakınlarıyla bağlantı kurma talebinin artacağını göz önünde bulundurarak, İnternet Servis Sağlayıcılar (ISS) ile yapılan istişareler sonucunda bu alandaki hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin azami bir şekilde uygulanarak, arıza giderme çalışmalarına devam edilmesi kararı alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, buna ek olarak 27 Mart 2020’ye kadar ülke genelinde uygulanacak tedbirler süresince, ISS’ler tarafından yeni kurulumlar durdurulurken, Telekomünikasyon Dairesi’nin de sadece arıza giderme hizmetleri devam edecek. Bu süre zarfınca yeni kurulum yapılmayacak. Ses (telefon) ile ilgili arızalara en erken zamanda müdahale edilebilmesi için aboneler, şikayetlerini 161 numaralı sesli yanıt sistemine veya Telekomünikasyon Dairesi’nin Facebook sayfasına (@kktctelekom), abone isim, soy isim, adres ve irtibat numarası bilgileriyle yapabilecek.

İnternet ile ilgili arıza durumundaysa, hizmet alınan ISS ile irtibata geçilmesi gerekecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu bugün öğle saatlerinde yeniden toplandı14 Mart 2020 Cumartesi 15:32
  • Din İşleri Başkanlığı: “toplu ibadetler yapılmayacak”14 Mart 2020 Cumartesi 15:13
  • Bakanlar kurulu kararları yayınlandı, özel sektörde kapatılan iş yeri çalışanlarına yarı maaş14 Mart 2020 Cumartesi 15:04
  • Lemar 5+1 bedava kampanyasını bitirdi, ürün alımına 3 adet sınırı getirdi!14 Mart 2020 Cumartesi 14:49
  • Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı14 Mart 2020 Cumartesi 14:38
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin aldığı kararların uygulanmasını istedi14 Mart 2020 Cumartesi 14:31
  • Denktaş: Olağanüstü durum derhal ilan edilmeli14 Mart 2020 Cumartesi 14:23
  • Devlet Piyangosu'nun 18 Mart Çekilişi Ertelendi14 Mart 2020 Cumartesi 13:49
  • Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakası 21’e yükseldi14 Mart 2020 Cumartesi 13:30
  • HTKS, Hava Trafik Kontrol Şubesine Polis Tarafından Baskın Düzenlendi14 Mart 2020 Cumartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti