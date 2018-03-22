  • BIST 118.142
  • Altın 167,288
  • Dolar 3,9146
  • Euro 4,8281
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKARum mahkemesi acımadı.... Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldıranlara hapis cezası

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi yasalaştı

»
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi yasalaştı
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi yasalaştı

İnternete, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimini getiren tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Çarşamba akşam saatlerinde torba yasa kapsamında meclisten geçen tasarıya göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK'ten yayın iletim yetkisi almak zorunda.

Torba yasada internete RTÜK denetimi haricinde işsizlik sigortası kanununda düzenlemeden doğalgaz ithalatına kadar birçok farklı konuyu bulunuyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan ya da bu hak ve lisansları iptal edilen yayınlara ilişkin, RTÜK’ün talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Sulh ceza hakimi RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlamak ile yükümlüyken, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

Habere göre tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları düzenleme kapsamına alınmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Özersay Ankara’da20 Mart 2018 Salı 12:31
  • Erdoğan: "Afrin’de Türk bayrağı dalgalanıyor"18 Mart 2018 Pazar 13:57
  • Ege açıklarında bir göçmen teknesi battı: 14 ölü17 Mart 2018 Cumartesi 14:01
  • TSK'dan flaş açıklama: Afrin kent merkezi kuşatıldı13 Mart 2018 Salı 11:37
  • Erdoğan'a güvenenlerin oranı yüzde kaç?11 Mart 2018 Pazar 14:11
  • Türkiye’den İsrail’e kınama11 Mart 2018 Pazar 13:11
  • "15 yılda batırdığın ülkeyi 50 yılda toplayaman artık!"10 Mart 2018 Cumartesi 12:29
  • Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi10 Mart 2018 Cumartesi 00:46
  • Yatgıtay'dan Can Dündar kararı09 Mart 2018 Cuma 17:16
  • Türkiye’ye nota hazırlığı09 Mart 2018 Cuma 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti