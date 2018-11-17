  • BIST 93.616
  • Altın 208,990
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

İnternete Gerek Duymadan Eğlenceye Doyacağınız 10 Ücretsiz Mobil Oyun

»
5G teknolojisi yolda, ancak mobil cihazlardan internet kullanmak hala çoğu kişi için masraflı bir durum. Hele ki işin içerisine eğlence giriyorsa, Wi-Fi bulamadığınız zamanlar geçmek bilmiyor.
İnternete Gerek Duymadan Eğlenceye Doyacağınız 10 Ücretsiz Mobil Oyun

5G teknolojisi yolda, ancak mobil cihazlardan internet kullanmak hala çoğu kişi için masraflı bir durum. Hele ki işin içerisine eğlence giriyorsa, Wi-Fi bulamadığınız zamanlar geçmek bilmiyor. Haftalık Mobil Oyun Reçetesi’nin yeni bölümünde, internet bağlantısına ihtiyaç duymayan her tarzdan 10 oyunu listeledik.

Mobil oyunlar evrim geçirmeye devam ediyorlar. Nesnelerin İnterneti çağında eskiye nazaran daha çok internete bağlı kalan mobil cihazlarımızdaki eğlence dünyası, kim bilir daha nelere sahne olacak. Kullanıcılar açısından hala en büyük sorun kotalı mobil internet paketleri. Bu nedenle eğlenmek için internet harcamak her zaman, herkes için uygun değil.  

Kablosuz ağlara bağlanmak internet sorununu ortadan kaldırsa da, çevrim dışı mobil oyun oynamanın keyfi de ayrı. İnternetin kalabalık dünyasından soyutlanmış bir şekilde eğlenmeyi hemen hemen herkes özlemiştir, eminiz.  

İnternetsiz oynanan, farklı kategorilerdeki 10 mobil oyunu size sunuyoruz. Tüm oyunlar hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde oynanabiliyor, bağlantılarını da listede bulabilirsiniz. 

Red Bull Air Race 2:

 

 

Uçak sporları konusunda dünyanın en iyi müsabakalarına sahne olan Red Bull Air Race etkinliklerini, ünlü sporcu platlarıyla birlikte bu mobil oyun sayesinde deneyimleyebilirsiniz. Amacınız, gerçek yarışlarda da kullanılan hava pistlerinde en iyi parkur performasını göstermek.

Trial Xtreme 4:

 

Trial serisi PC'de ilk çıkışı yaptığından bu yana, motor sporlarına ilişkin en sevilen yapımlardan birisi oldu. Görsel anlamda oyuncuların gönlünü kazanan bu oyun da aynı başarının devamı niteliğinde.

 

Traffic Rider:

  •  

    Türk mobil oyun geliştiricisi Soner Kara tarafından yapılan bu oyun, yarış oyunları sınıfının en iyilerinden birisi. Hem Play Store'da hem de App Store'da dönem dönem çıkış yakalayan yapım, gerçekçi bir deneyim sunuyor.

  • Brothers in Arms 3:

     

     

    Yine PC dünyasından mobil evrene geçen bir yapım daha. Brothers in Arms 3, klasik savaş oyun hissini cebinize taşıyan kaliteli bir yapım. FPS oyunları açısından en kaliteli mobil oyunlardan birisi olmasa da tadını çıkartabilirsiniz.

    Warhammer 40,000: Freeblade:

     

     

    Warhammer'ın aksiyon dünyasını sevenler için ücretsiz olarak sunulan bu yapımda, günlük fantastik macera dozunuzu almanız mümkün.

  •  
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nötron yıldızı çarpışmasından yeni nötron yıldızı çıktı16 Kasım 2018 Cuma 16:45
  • Facebook, Twitter ve Google'dan ortak karar! Harekete geçiyorlar16 Kasım 2018 Cuma 13:05
  • Türksat 'Ultra HD 8K' test yayınıyla dünyada 3. oldu16 Kasım 2018 Cuma 12:05
  • Grönland'de buz tabakası altında dev krater keşfedildi15 Kasım 2018 Perşembe 19:30
  • Süper kütleli soğuk bir öte gezegen keşfedildi15 Kasım 2018 Perşembe 19:25
  • Almanya’dan yapay zekaya 3 milyar avro15 Kasım 2018 Perşembe 19:20
  • Android Q bu özelliği ile birlikte çok konuşulacak!12 Kasım 2018 Pazartesi 16:45
  • Bir hologramla evlendi, annesi düğününe gitmedi12 Kasım 2018 Pazartesi 09:59
  • Hisarköylülerden baz istasyonu tepkisi11 Kasım 2018 Pazar 18:08
  • Hawking'in tezi 767 bin dolara alıcı buldu10 Kasım 2018 Cumartesi 22:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti