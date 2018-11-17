İnternete Gerek Duymadan Eğlenceye Doyacağınız 10 Ücretsiz Mobil Oyun

5G teknolojisi yolda, ancak mobil cihazlardan internet kullanmak hala çoğu kişi için masraflı bir durum. Hele ki işin içerisine eğlence giriyorsa, Wi-Fi bulamadığınız zamanlar geçmek bilmiyor.

5G teknolojisi yolda, ancak mobil cihazlardan internet kullanmak hala çoğu kişi için masraflı bir durum. Hele ki işin içerisine eğlence giriyorsa, Wi-Fi bulamadığınız zamanlar geçmek bilmiyor. Haftalık Mobil Oyun Reçetesi’nin yeni bölümünde, internet bağlantısına ihtiyaç duymayan her tarzdan 10 oyunu listeledik.

Mobil oyunlar evrim geçirmeye devam ediyorlar. Nesnelerin İnterneti çağında eskiye nazaran daha çok internete bağlı kalan mobil cihazlarımızdaki eğlence dünyası, kim bilir daha nelere sahne olacak. Kullanıcılar açısından hala en büyük sorun kotalı mobil internet paketleri. Bu nedenle eğlenmek için internet harcamak her zaman, herkes için uygun değil.

Kablosuz ağlara bağlanmak internet sorununu ortadan kaldırsa da, çevrim dışı mobil oyun oynamanın keyfi de ayrı. İnternetin kalabalık dünyasından soyutlanmış bir şekilde eğlenmeyi hemen hemen herkes özlemiştir, eminiz.

İnternetsiz oynanan, farklı kategorilerdeki 10 mobil oyunu size sunuyoruz. Tüm oyunlar hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde oynanabiliyor, bağlantılarını da listede bulabilirsiniz.

Red Bull Air Race 2:

Uçak sporları konusunda dünyanın en iyi müsabakalarına sahne olan Red Bull Air Race etkinliklerini, ünlü sporcu platlarıyla birlikte bu mobil oyun sayesinde deneyimleyebilirsiniz. Amacınız, gerçek yarışlarda da kullanılan hava pistlerinde en iyi parkur performasını göstermek.

Trial Xtreme 4:

Trial serisi PC'de ilk çıkışı yaptığından bu yana, motor sporlarına ilişkin en sevilen yapımlardan birisi oldu. Görsel anlamda oyuncuların gönlünü kazanan bu oyun da aynı başarının devamı niteliğinde.

Traffic Rider: