İnternete yeni vergi yolda! Zam geliyor!

İnternet Servis Sağlayıcılar Birliği açıklama yaptı...

Aynen yayınlıyoruz...

Birliğimize az önce ulaşan trajikomik bir bilgiyi üzülerek siz değerli halkımız ile paylaşmak isteriz. Birlik temsilcilerimiz bugün “Özel İletişim Vergisi’ adı altında, İnternet erişimi satın alan tüm abonelerden KKTC Devleti tarafından alınması planlanan yeni bir vergi türünü hayata geçirmek için görüşmeye çağırılmıştır.

Toplantı detaylarını ve tam olarak neyin planlandığını tam olarak bilmemekle birlikte biz müşterilerimiz ve vatandaşlarımız adına ne kadar bu duruma itiraz edersek edelim, önümüzdeki günlerde tüm abonelerimizin tarifelerine ek oranı şu an için belli olamayan bir vergi tipi ile karşı karşıya kakabilecekleri muhtemeldir. Bilindiği üzere ülkemiz, dünyanın geri kalanı gibi Covid 19 mücadelesinin tam ortasında bulunmaktadır

. Bu süreçte son aylarda hem TL dolar karşısında %20 değer kaybetmiş, hem de gelirlerimizde TL bazında %30-50 arasında düşüş gerçekleşmiştir. Ofislerimiz 1 aydır kapalı olmasına rağmen elzem bir hizmet olan İnternet servisinin aksamaması için teknik ekiplerimiz çalışmaya devam etmiştir ve etmektedir.

Bu kadar olumsuzluğa ve İçinde bulunduğumuz kötü ekonomik duruma rağmen tüm üyelerimiz sorumluluğunun farkında çalışmaya devam etmekte, elzem biz servis olan İnternet hizmetinin vatandaşımıza sorunsuz ulaşması için elini taşın altına koymaktadır.

Dünyada bu gibi kötü durumda olan ve etkilenen sektörlere Devlet destek olurken, bizde bunun ek bir vergi olarak tam tersi yapılması İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği olarak özellikle böyle bir dönemde kesinlikle kabul edilemez. Bugün yapılacak olan toplantıda müşteriye zam olarak yansıyacak böyle bir vergilendirmenin İnternet Erişim hizmetlerine uygulanmasını doğru bulmadığımızı belirteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

İnternet Servis Sağlayıcılar Birliği