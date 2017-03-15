İnternetin en eski alan adı hangisi?

İnternet hayatın büyük bir parçası haline gelmiş durumda, peki internette site kurmak amacıyla alınan ilk alan adı hangisi hiç merak ettiniz mi? İşte internette alınmış olan ilk 100 alan adı.

Bir internet sitesi kurulacağında en önemli konulardan biri alan adının ne olacağı. Yıllardır hayatımızda olan internette hemen hemen tüm akılda kalıcı alan adları kapılmış durumda. İnternette bir alan adı alma yarışının bundan yıllar önce, internetin aktif olarak kullanılmadığı dönemlerde başladığını biliyor muydunuz? İnternetteki ilk alan adı 1985’de alınıyor, yani günümüzden tam 32 sene önce.

İNTERNETTEKİ İLK ALAN ADI HANGİSİ?

3 Mart 1985 yılında alınan symbolics.com internetteki ilk alan adı olma özelliğini taşıyor. 1987’ye gelinene kadar alınan alan adları 100’e ulaşıyor. İşte Wikipedia’da yer alan ilk en eski 100 alan adı listesi.

İLK 100 ALAN ADI

03/15/1985 SYMBOLICS.COM

04/24/1985 BBN.COM

05/24/1985 THINK.COM

07/11/1985 MCC.COM

09/30/1985 DEC.COM

11/07/1985 NORTHROP.COM

01/09/1986 XEROX.COM

01/17/1986 SRI.COM

03/03/1986 HP.COM

03/05/1986 BELLCORE.COM

03/19/1986 IBM.COM

03/19/1986 SUN.COM

03/25/1986 INTEL.COM

03/25/1986 TI.COM

04/25/1986 ATT.COM

05/08/1986 GMR.COM

05/08/1986 TEK.COM

07/10/1986 FMC.COM

07/10/1986 UB.COM

08/05/1986 BELL-ATL.COM

08/05/1986 GE.COM

08/05/1986 GREBYN.COM

08/05/1986 ISC.COM

08/05/1986 NSC.COM

08/05/1986 STARGATE.COM

09/02/1986 BOEING.COM

09/18/1986 ITCORP.COM

09/29/1986 SIEMENS.COM

10/18/1986 PYRAMID.COM

10/27/1986 ALPHACDC.COM

10/27/1986 BDM.COM

10/27/1986 FLUKE.COM

10/27/1986 INMET.COM

10/27/1986 KESMAI.COM

10/27/1986 MENTOR.COM

10/27/1986 NEC.COM

10/27/1986 RAY.COM

10/27/1986 ROSEMOUNT.COM

10/27/1986 VORTEX.COM

11/05/1986 ALCOA.COM

11/05/1986 GTE.COM

11/17/1986 ADOBE.COM

11/17/1986 AMD.COM

11/17/1986 DAS.COM

11/17/1986 DATA-IO.COM

11/17/1986 OCTOPUS.COM

11/17/1986 PORTAL.COM

11/17/1986 TELTONE.COM

12/11/1986 3COM.COM

12/11/1986 AMDAHL.COM

12/11/1986 CCUR.COM

12/11/1986 CI.COM

12/11/1986 CONVERGENT.COM

12/11/1986 DG.COM

12/11/1986 PEREGRINE.COM

12/11/1986 QUAD.COM

12/11/1986 SQ.COM

12/11/1986 TANDY.COM

12/11/1986 TTI.COM

12/11/1986 UNISYS.COM

01/19/1987 CGI.COM

01/19/1987 CTS.COM

01/19/1987 SPDCC.COM

02/19/1987 APPLE.COM

03/04/1987 NMA.COM

03/04/1987 PRIME.COM

04/04/1987 PHILIPS.COM

04/23/1987 DATACUBE.COM

04/23/1987 KAI.COM

04/23/1987 TIC.COM

04/23/1987 VINE.COM

04/30/1987 NCR.COM

05/14/1987 CISCO.COM

05/14/1987 RDL.COM

05/20/1987 SLB.COM

05/27/1987 PARCPLACE.COM

05/27/1987 UTC.COM

06/26/1987 IDE.COM

07/09/1987 TRW.COM

07/13/1987 UNIPRESS.COM

07/27/1987 DUPONT.COM

07/27/1987 LOCKHEED.COM

07/28/1987 ROSETTA.COM

08/18/1987 TOAD.COM

08/31/1987 QUICK.COM

09/03/1987 ALLIED.COM

09/03/1987 DSC.COM

09/03/1987 SCO.COM

09/22/1987 GENE.COM

09/22/1987 KCCS.COM

09/22/1987 SPECTRA.COM

09/22/1987 WLK.COM

09/30/1987 MENTAT.COM

10/14/1987 WYSE.COM

11/02/1987 CFG.COM

11/09/1987 MARBLE.COM

11/16/1987 CAYMAN.COM

11/16/1987 ENTITY.COM

11/24/1987 KSR.COM

11/30/1987 NYNEXST.COM