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İnternetsiz Instagram özelliği geliyor!

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İnternetsiz Instagram özelliği geliyor!
En önemli sosyal paylaşım platformlarından olan Instagram'a büyük bir yenilik geliyor.

F8 geliştirici konferansında yapılan açıklamaya göre Instagram yakında gelişmekte olan ülkelerde de büyüyecek. İnternetin kısıtlı olduğu coğrafyalar için çevrimdışı çalışma özelliğini getirecek olan Instagram, düşük bağlantı hızlarında ve kapsama alanı dışında kullanılabilirliğini artıracak.

İNTERNET YOKKEN DE KULLANIM İMKANI

Instagram’da mesajlar, beğenme, kaydetme ve yorum yapma gibi özellikleri çevrimdışı modda da kullanabileceksiniz. Bu işlev, Instagram’ı, hücresel ağın her zaman yeterli olmadığı gelişmekte olan ülkelerde kullanımı kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Diğer yandan Facebook, Snap'e darbe vurabilecek sanal gerçeklik temelli kamera efektleri getiren Camera Effects platformunu da tanıttı ama bu özellik şimdilik Instagram'da kullanılamayacak. Facebook uygulamasıyla görüntülenebilecek.

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