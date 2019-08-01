İnternette sansür için adımlar atıldı: Netflix, BluTV ve Puhutv RTÜK’e bağlandı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”te değişikliğe gidildi.
Yeni düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları “denetim altına” alındı. Yönetmelikle, internet üzerinden yayın yapan yurtiçi ve yurtdışı televizyonların yanı sıra internetten yayın yapan haber palaşım sitelerinin, Türkiye’de şirket kurmaları ile vergi vermeleri de zorunlu kılındı.
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