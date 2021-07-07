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İnternette satılan zayıflama ilaçlarında ölüm riski var!

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Zayıflama hapı satışları internet üzerinden devam ediyor.
İnternette satılan zayıflama ilaçlarında ölüm riski var!

Zayıflama hapı satışları internet üzerinden devam ediyor. Tamamen doğal olduğu belirtilen bu ürünlerde kimyasal maddelerin olabileceğine dikkat çeken Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Adına zayıflama hapı, ilacı diyoruz. Kullanımı mutlaka sağlık profesyonelleri kontrolünde olmalı. Hekim ya da eczacı dışındaki herhangi bir yerden tavsiye ile veya kulaktan dolma bilgilerle bu ürünleri alamazsınız. İnternetten ilaç adı altında alınan herhangi tablet ya da kapsülü hangi güvence ve gerekçeyle vücudunuza alabilirsiniz? Bunu kullanmak son derece tehlikeli. Ambalajın üzerinde bitkisel olduğunun belirtilmesi güvenilir olduğunu göstermez. Zayıflama ilaçlarının içerisinden üzerinde yazmayan kimyasal maddelerin çıktığını biliyoruz" diye konuştu.

"BU ALINACAK BİR RİSK DEĞİL"

İnternette zayıflama hapı pazarı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Bu vakalar bilindiğine göre mutlaka internette bunun pazarı var. Çünkü bu arz ve talep meselesi. Eğer insanlara ‘Bir kapsül alacaksınız ve kilo vereceksiniz’ dense insanların bu durumun arkasını, önünü düşünmeden mutlaka bir kere bile olsa deneyeceklerini düşünüyorum. Bu alınacak bir risk değil. Bir kere bile denendiği anda kalple ilgili sorunlara yol açabiliyor. Kişi kendisinin kalp kondisyonunu ve vücut dengesini bilmediği anda dışarıdan aldığı herhangi bir kimyasal maddenin kendisini nasıl etkileyeceğini bilemez” ifadelerini kullandı.

“KİMYASAL MADDELERİN BULUNMADIĞINI KİMSE GARANTİ EDEMEZ”

Bu ürünlerin içerisine ambalajında veya etiketinde yazılmayan maddelerin katıldığını belirten Prof. Dr. Aydın, bu konuda bakanlık ve üniversiteler tarafından çok fazla analiz yapıldığını hatırlattı.

Prof. Dr. Aydın, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: “Tamamen doğal denildiği halde içerisinde bir ilacın etken maddesinin çıktığını biliyorum. Kimyasal madde ile zayıflattığı biliniyor. Hiçbir kapsül, tablet mucize değil. Bu şekilde bir kilo kaybı ne sağlık ne de vücudun fiziki kondisyonu için gidilecek yollardan değil. Vücudumuzda bir asit-baz dengesi var. Bazı diyet türleri ile bu dengeyi bozmak ve sonu belli olmayan durumlara götürmek kuvvetli bir ihtimal. Kanınızda bulunan faydalı bileşenlerin atılmasına yol açabilirsiniz. Bu durum insanların vücudunda beslenme bozukluğuna, vücut fonksiyonlarında bozukluklara yol açabilir. Vücuda müdahaleler ancak profesyoneller tarafından yapılır. Profesyonel olmayan ellerin yaptığı müdahaleler ve tavsiyeler dikkate alınmamalı. Ölümlere kadar giden örneklerini görüyoruz. İnternetten alınan ürünlerde kimyasal maddelerin bulunmadığını kimse garanti edemez. Bunu ancak başınıza bir şey geldiğinde fark edersiniz ve o zaman da geç kalmış olursunuz.”

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