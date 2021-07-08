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İnternetten 1800 liralık alışveriş yaptı; 'kusurlu' diye iade etti, firmanın gönderdiği kutudan kavun çıktı

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İzmit’te, otomobil mekanik ustası 24 yaşındaki Mehmet Akyürek internetten satın aldığı 1800 liralık kompresörün kusurlu olduğunu iddia ederek, iki kez geri gönderdi.
İnternetten 1800 liralık alışveriş yaptı; 'kusurlu' diye iade etti, firmanın gönderdiği kutudan kavun çıktı

İzmit’te, otomobil mekanik ustası 24 yaşındaki Mehmet Akyürek internetten satın aldığı 1800 liralık kompresörün kusurlu olduğunu iddia ederek, iki kez geri gönderdi. Akyürek üçüncü defa kargo ile gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıktığını söyledi. Kavunu kesip, yediklerini belirten Akyürek, "Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu" dedi.

İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki oto mekanik ve bakım servisinde mekanik ustası olan Mehmet Akyürek, haziranda internet sitesinden araç için klima kompresörü siparişi verdi. 5 gün sonra teslim edilen kargoyu açtığında kusurlu olduğunu gören Akyürek, kompresörü geri gönderdi. Kendisine, iddiaya göre, yine aynı kompresör gönderilen Akyürek, firmaya tekrar yolladı. Akyürek, üçüncü kez gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıkınca şaşırdı.

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“Faturası 1 aydır gelmedi”

Çalışanlarıyla kavunu kesip, yediklerini anlatan Mehmet Akyürek, “12 Haziran’da firmadan klima kompresörü siparişi verdim. 17 Haziran günü de teslim aldım fakat ürün bana kusurlu gelmişti. Aynı gün iade ettim. Daha sonra satıcı firma beni arayarak ‘Neden ürünün altına kötü yorum yapıyorsunuz? Biz bu ürünü kabul etmeyeceğiz’ dediler ve telefonu yüzüme kapattılar. Daha sonra ben hemen müşteri hizmetlerini aradım, durumu anlattım. Ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Tüketici haklarına başvuru yapmak için müracaat ettim, benden fatura istediler. Firmadan fatura istedim ama 1 aydan beri bana cevap vermediler” dedi.

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“Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu”

Kusurlu ürünün iki kez kendisine gönderildiğini savunan Akyürek, “Ürün ikinci kez yine bana geldi. Ben tekrar gönderdim ve üçüncü kez bana geri geldiğinde kutunun içinden kavun çıktı. 1800 liralık ödeme yapmıştım, hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu. Kutuyu açıp kavunla karşılaşınca şok olduk. Aracı olan firma çok güvendiğimiz ve bilinir firmaydı, güvendiğimizden dolayı hiç şüphe duymamıştık ama kutuyu açtığımızda şok olduk. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk” diye konuştu.

Mehmet Akyürek, sorunun çözülmesi için firma ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. (DHA)

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