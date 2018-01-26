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İnternetten en çok alışveriş yapan ülke Birleşik Krallık oldu

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İnternetten en çok alışveriş yapan ülke Birleşik Krallık oldu
Avrupa Birliği’nde (AB) geçen yıl her 10 internet kullanıcısından yaklaşık 7’si internetten alışveriş yaptı.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, AB’de internet kullanıcıları arasında internetten alışveriş yapanların oranı giderek artıyor. İnternetten yapılan alışveriş, geçen yıl 2007’ye kıyasla 18 puan arttı.

e-alışveriş, özellikle genç internet kullanıcıları arasında istikrarlı bir şekilde büyüdü. 2007-2017 döneminde tüm yaş grupları arasında yükseliş kaydeden e-alışverişte en fazla artış 16-24 yaş grubunda oldu.

AB’de geçen yıl internet kullanıcılarının yüzde 68’i internetten alışveriş yaptı. İnternetten alışveriş yapanların yüzde 33’ü AB ülkelerindeki satıcıları tercih etti. Bu oran, 2012’de yaklaşık yüzde 25 seviyesindeydi.

EN FAZLA E-ALIŞVERİŞ BİRLEŞİK KRALLIK’TA

e-alışverişi kullananların oranı AB genelinde önemli farklılıklar gösterdi. İnternet kullanıcıları arasında internetten alışveriş yapanların en yüksek olduğu ülke yüzde 86 ile Birleşik Krallık olarak belirlendi.

Birleşik Krallık’ı, yüzde 84 ile İsveç, yüzde 82 ile Danimarka, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda izledi.

İnternetten alışverişte en düşük paya sahip ülkeler ise yüzde 23 ile Romanya, yüzde 27 ile Bulgaristan ve yüzde 39 ile Güney Kıbrıs Rum kesimi oldu.

İNTERNETTEN EN ÇOK GİYİM VE SPOR MALZEMELERİ ALINDI 

İnternetten en fazla sipariş verilen ürün grubu, yüzde 64 ile giyim ve spor malzemeleri olarak belirlendi. Giyim ve spor malzemelerini, yüzde 53 ile seyahat ve tatil amacıyla konaklama, yüzde 46 ile ev eşyası, yüzde 39 ile etkinlikler için bilet, yüzde 34 ile kitap, dergi ve gazete alımları takip etti.

Giyim ve spor malzemeleri alımlarında en yüksek pay yüzde 71 ile 16-24 yaş grubunda kaydedildi. En fazla ev eşyası alan yaş grubu yüzde 50 ile 25-54 yaş grubu olurken, en çok seyahat ve tatil amaçlı konaklama satın alımı ise yüzde 71 ile 55-74 yaş grubunda gerçekleşti.

AB’de internet üzerinden alışveriş yaparken herhangi bir sorun bildirmeyenlerin oranı yüzde 69 oldu. Yaşanılan sorunların büyük çoğunluğunu ise satın alma işlemi sırasında belirtilenden daha uzun süren teslimatlar oluşturdu.

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