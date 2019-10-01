  • BIST 105.152
  • Altın 266,372
  • Dolar 5,6654
  • Euro 6,1695
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İnternetten müzik dinleme dönemi şarkıları kısalttı

»
İngiltere'de yayımlanan i gazetesi, internet üzerinden müzik dinleme döneminin şarkıların kısalmasına yol açtığını yazdı.
İnternetten müzik dinleme dönemi şarkıları kısalttı

Habere göre müzik endüstrisi müzisyenlere "Bizi sıkmadan nakarata gel" görüşünü empoze ediyor.

Gazetenin sanat ve medya muhabiri Adam Sherwin'in imzasını taşıyan haberde, dünya çapında listelere giren Lil Nas X'in country-rap şarkısı Old Town Road'un bir dakika 52 saniye sürdüğü hatırlatılıyor ve bunun da internetten müzik dinleme çağında dinleyicilerin şarkıyı beğenmedikleri anda bir sonraki şarkıya geçme dürtüsünün önüne geçecek yapıda bir şarkı olduğu aktarılıyor.

Music Week dergisinin konuyla ilgili yaptığı bir araştırmaya göre bu yazın en popüler şarkılarının ortalama süresi üç dakika dört saniye oldu.

Bu, 10 yıl önceye kıyasla 38 saniye daha kısa bir ortalama.

1992'de yayımlansa da 2009'da tekrardan listelere giren Rage Against The Machine'in "Killing in the Name" şarkısının en popüler nakaratı şarkının başlangıcından beş dakika sonra başlıyordu.

Bu yılın bir numarasına yerleşen en uzun şarkı ise üç dakika 39 saniyeydi.

Derginin editörü Mark Sutherland, "Bu durum internet üzerinden müzik dinleme ve şarkı geçme oranının, şarkı yazımının gerçek yapısını nasıl değiştirdiğinin net bir göstergesi. Artık nakaratlar daha erken geliyor ve dinleyicilerin sonraki şarkıya geçme tuşuna basmasına yol açabilecek her öğe şarkılardan ayıklanıyor" diyor.

Sanatçılar, dinlenilen şarkıları iki dakika da olsa Bohemian Rhapsody gibi altı dakika da olsa dinleme başına aynı parayı alıyor.

Bu durum, karmaşık yapısı bulunan şarkılar yazmayı finansal açıdan rasyonel kılmıyor.

Popüler şarkıcılardan Drake'in 2018'de çıkardığı albümdeki şarkıların ortalama süresi iki yıl öncesine kıyasla ortalama 11 dakika daha kısaydı.

US Billboard Hot 100 listesine giren şarkıların ortalama süresi de beş yıl önceye kıyasla 20 saniye daha kısa.

En kısa ve en uzun şarkılar

  • Grindcore gurubu Napalm Death'in 1986'da yayımladığı You Suffer şarkısı 1,316 saniye ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından kabul edilen en kısa şarkı.
  • Adam Faith'in 1959'da yayınladığı What Do You Want şarkısı bir dakika 38 saniyelik süresiyle İngiltere'de bir numaraya ulaşan en kısa single.
  • Maurice Williams and the Zodiacs'ın Stay şarkısı ise bir dakika 36 saniye ile ABD listelerinde bir numaraya ulaşan en kısa single.
  • Oasis'in 1998'de yayınladığı dokuz dakika 38 saniyelik şarkısı All Around the World, İngiltere'de bir numaraya yerleşen en uzun şarkı.
  • Noel Gallgher, şarkının orijinal versiyonunun 12 dakika olduğunu söylemiş ve "Ben ne kadar uzun o kadar iyi diye düşünürüm" demişti.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Instagram’dan sonra Facebook da ‘like’ları gizleyecek28 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
  • THY'den 'bedava bilet' linklerine tıklamayın çağrısı27 Eylül 2019 Cuma 14:12
  • Tarihi yolculuk için geri sayıma başlayan BAE'nin ilk astronotu için özel kitapçık: Uzayda nasıl namaz kılacak ve oruç tutacak?24 Eylül 2019 Salı 12:55
  • 51. Bölge baskını geldi çattı: UFO hayranları çölde 'Naruto koşusu' akımı başlattı20 Eylül 2019 Cuma 15:40
  • iOS 13: Apple'ın yeni işletim sisteminde neler değişti?20 Eylül 2019 Cuma 15:33
  • E-sigarada akciğer hastalıkları yaygınlaşıyor20 Eylül 2019 Cuma 14:18
  • Telegram, WhatsApp ile Dalga Geçti14 Eylül 2019 Cumartesi 19:00
  • Rusya: Google ve Facebook seçim yasakları esnasında siyasi reklamların yayılmasına izin verdi08 Eylül 2019 Pazar 21:13
  • Siri'nin Feminizm ve Eşitlik Gibi Konuları Geçiştirdiği Ortaya Çıktı07 Eylül 2019 Cumartesi 20:00
  • Google'dan yeni servis: Dizi ve film önerisi07 Eylül 2019 Cumartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti