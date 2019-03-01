İnternetten yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yapılan operasyonla ortaya çıkarılan örgütün yasa dışı bahisten yıllık 340 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi.

"Suç örgütünün lideri" olduğu belirtilen A.U.'nun kripto para transferine yönelik bir şirket kurduğu ve söz konusu şirketin Türkiye'deki bir spor kulübüne sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

A.U.'nun yasa dışı bahis oynatan "tempobet.com, iddaatahmin.com, anadolubahis.com, tipobet.com, sultanbet.com ve akcebet.com" isimli internet sitelerini yönettiği ve 100'den fazla illegal bahis sitesiyle de komisyon karşılığı anlaştığı ortaya çıktı.

Yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt lideri A.U.'nun İngiltere vatandaşlığı da bulunduğu ve "Steve" adını kullandığı ortaya çıktı.

Belirlenen şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, euro ve Türk lirası ele geçirildi.

Ayrıca örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 105 milyon 995 bin lira tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu.

Kendi aralarında kriptolu telefon ve şifreli haberleşme programı aracılığıyla irtibat kuran zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişilerin paralarını, anlaştıkları üçüncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

Örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık 340 milyon doları bulduğunu belirledi.