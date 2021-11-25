Interpol Başkanlığına Ahmed Nasser Al Raisi seçildi

Uluslararası Polis Teşkilatı Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı'nın 3'üncü gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.
Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.
Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.
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