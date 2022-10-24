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Interpol de metaverse’te… Dünya çapındaki kolluk kuvvetlerini eğitecek

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Metaverse evrene ilgi artarken bu yeni dünyada var olmaya karar verenlerden biri de Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol oldu. Teşkilat, dünya çapındaki faaliyetlerini metaverse evren ile devam ettirmeyi planlıyor.
Interpol de metaverse’te… Dünya çapındaki kolluk kuvvetlerini eğitecek

Interpol, 90. Genel Kurulu’nda, dünya çapında kanun uygulayıcılarını eğitmek için tasarlanmış kendi metaverse versiyonunu açıkladı.

Kullanıcılar, sanal ortamda, Fransa’nın Lyon kentindeki Interpol Genel Sekreterliği merkezini, oraya gitmek zorunda kalmadan sanal olarak gezebilecek, adli soruşturma ve diğer güvenlik konuları dahil olmak üzere çeşitli konularda eğitim alabilecekler.

Ek olarak, kullanıcılar sanal gerçeklik kulaklıkları takarak farklı departmanlarla etkileşim kurmak için avatarlarını kullanabilecekler.

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