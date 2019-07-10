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Interpol Genel Sekreteri güney Kıbrıs’ta

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Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’un Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
Interpol Genel Sekreteri güney Kıbrıs’ta

Alithia gazetesi Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’un ilk kez Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis ile bir araya gelerek ortak ilgi alanlarına giren konuları ele aldı.

Stock, ülkenin küçük olmasına karşın, polis tarafından ortaya konulan profesyonellik ve organizasyon ile ülkenin jeopolitik konumunun, ülkeyi, Interpol’ün değerli ortağı haline getirdiğini ifade etti. 

Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis ise Interpol’ün sunduğu katkı ve yardımlardan dolayı Stock’a teşekkürlerini sundu.

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