  • BIST 2.037,87
  • Altın 840.926
  • Dolar 13.7998
  • Euro 15.6815
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Interpol, suç örgütü lideri Sedat Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı

»
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.
Interpol, suç örgütü lideri Sedat Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı

INTERPOL’den Başsavcılıklara iletilen yazıda, Köfteci Yusuf’un Sedat Peker tarafından yağmalanmaya çalışıldığı vurgulanarak kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

 

INTERPOL HAREKETE GEÇTİ

5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.

 

KÖFTECİ YUSUF OLAYINA DEĞİNİLDİ

Başsavcılıklara iletilen kırmızı bülten kararında INTERPOL, Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu. Kararda, Köfteci Yusuf’a çökme olayına değinilerek Köfteci Yusuf’un sahibi şikayetçi Yusuf Aktaş’ın Sedat Peker’in lideri olan suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edilerek yağmalanmaya çalışıldığı, bu durumun müşteki Aktaş tarafından rapor edildi.

 

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ OLUŞTUĞU AÇIKLANDI

Müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker’in ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’ ve ‘varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma’ suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.

 

HAKKIMDA KIRMIZI BÜLTEN YOK DEMİŞTİ

Sabah’ın haberine göre Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz” ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!22 Şubat 2022 Salı 20:31
  • Birgün: Falyalı Cinayetinde Emniyet, Sedat Peker'i İşaret Etti22 Şubat 2022 Salı 18:24
  • CHP'den Bahçeli'ye İmamoğlu yanıtı22 Şubat 2022 Salı 13:24
  • Bahçeli'den İmamoğlu'na: Bu şahıs ne arıyor Münih'te? Skandal bir rezalet...22 Şubat 2022 Salı 12:23
  • Öfke Kontrol Eğitimi Kavgalı Başladı!21 Şubat 2022 Pazartesi 20:55
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!21 Şubat 2022 Pazartesi 20:31
  • Haaretz: Rusya, Suriye’den Erdoğan’a ‘Bizi Üzme’ Mesajı Gönderiyor21 Şubat 2022 Pazartesi 20:13
  • Türkiye Genelinde birinci Hakan Tazegül21 Şubat 2022 Pazartesi 18:00
  • Rusya devlet televizyonundan skandal yorum: Erdoğan’ın fotoğrafıyla paylaştılar21 Şubat 2022 Pazartesi 11:43
  • Kriz en çok onlara yaradı: Sabaha kadar parti yapıyoruz21 Şubat 2022 Pazartesi 11:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti