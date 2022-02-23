Interpol, suç örgütü lideri Sedat Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı

INTERPOL’den Başsavcılıklara iletilen yazıda, Köfteci Yusuf’un Sedat Peker tarafından yağmalanmaya çalışıldığı vurgulanarak kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

INTERPOL HAREKETE GEÇTİ

5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.

KÖFTECİ YUSUF OLAYINA DEĞİNİLDİ

Başsavcılıklara iletilen kırmızı bülten kararında INTERPOL, Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu. Kararda, Köfteci Yusuf’a çökme olayına değinilerek Köfteci Yusuf’un sahibi şikayetçi Yusuf Aktaş’ın Sedat Peker’in lideri olan suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edilerek yağmalanmaya çalışıldığı, bu durumun müşteki Aktaş tarafından rapor edildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ OLUŞTUĞU AÇIKLANDI

Müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker’in ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’ ve ‘varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma’ suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.

HAKKIMDA KIRMIZI BÜLTEN YOK DEMİŞTİ

Sabah’ın haberine göre Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz” ifadelerini kullanmıştı.