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Interpol tarafından aranan Apakov, KKTC'de ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

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KKTC'ye geldiği tespit edilen 12 Aralık 1970 Izhevsk doğumlu Vladislav Apakov’un yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.
Interpol tarafından aranan Apakov, KKTC'de ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Interpol tarafından aranan, ülkesinde birçok suç işlediği tespit edilen, KKTC’ye gelmeden önce Rusya’da çalışmakta olduğu bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktaran ve ardından KKTC'ye geldiği tespit edilen 12 Aralık 1970 Izhevsk doğumlu Vladislav Apakov’un yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 12.12.1970-lzhevsk doğumlu Vladislav Apakov'un Interpol tarafından arandığı, ülkesinde birçok suç işlediği, KKTC'ye gelmeden önce Rusya'da çalışmakta olduğu bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktardığı, daha sonra KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne arşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Vladislav Apakov'un Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.”

 

Kırmızı bültenle aranıyor...

Öte yandan, Interpol'ün resmi sitesinden elde edinilen bilgiye göre, Apakov, kırmızı bültenle aranıyor.

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