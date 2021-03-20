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İnterpol'ün aradığı Rus Baf'ta yakalandı

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 Interpol’ün aradığı 66 yaşındaki Rus dolandırıcının, Baf’ta yakalandığı bildirildi.
İnterpol'ün aradığı Rus Baf'ta yakalandı

 Interpol’ün aradığı 66 yaşındaki Rus dolandırıcının, Baf’ta yakalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahıs için Interpol tarafından 4 Şubat’ta uluslararası arama emri çıkarıldığını ve Rum polisinin Baf’ta düzenlediği operasyonla, aranan Rus’un yakalandığını yazdı.

Haberde, Rus dolandırıcının dün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve davanın 23 Mart’ta yeniden görülmesinin kararlaştırıldığı; o tarihe kadar da tutukluluğunun devam edeceği belirtildi.

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