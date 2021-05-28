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İntihar eden şahıs kurtarılamadı

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Lefkoşa'da yüksekten atlayarak intihar eden Ekrem Kazak isimi şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
İntihar eden şahıs kurtarılamadı

Lefkoşa'da yüksekten atlayarak intihar eden Ekrem Kazak isimi şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu akşam saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da İdadi Sokak üzerinde 32 yaşındaki Ekrem Kazak adlı şahıs yüksekten atlayarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Kazak'ın ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkoşa’da sakin Ekrem Kazak (E-32), İdadi Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damından yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar etmiştir.

Olayda ağır şekilde yaralanan Ekrem Kazak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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