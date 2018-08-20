İntihar etmek isteyen kişiyi bira teklifiyle kararından vazgeçirdi

Minnesota'nın St. Paul şehrindeki Earl Street köprüsünden bira dağıtım aracıyla geçen Jason Gaebel ve iş arkadaşı Kwame Anderson, köprüden atlamak üzere olan şahsı fark edince onu intihardan vazgeçirmeye karar verdi.

İkna etmek için yapması gerektiğini düşünürken aklına ABD'li ünlü oyuncu Denzel Washington'ın Inside Man filmindeki başrol karakterinin böyle bir durumda nasıl davranacağı sorusunun geldiğini söyleyen Anderson, intihar etmek isteyen kişiye yemek ısmarlamayı ve para vermeyi teklif etti. Her iki teklifi de reddedilen Anderson, "Oradan inip, benimle bir şeyler içmeye ve neler olduğunu konuşmaya ne dersin? Senin için bir paket Coors Light'ım var, hadi benimle gel" dedi ve bira dağıtım aracına dönerek bir şişe bira aldı.

Anderson'ın içki teklifini kabul eden şahıs, köprü korkuluklarından inerek kararından vazgeçti.

Kimliği belirtilmeyen şahsın sağlık kontrolüne alındığı belirtildi.