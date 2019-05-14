İntihara teşebbüs eden şahıs hastaneden cezaevine yollandı

8 Mayıs 2019 tarihinde Gazimağusa Sakarya bölgesinde yarım inşaat bir binanın 4.cü katından ölmek maksadıyla aşağıya atlayan Lefkoşa sakini Ş.B vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastane doktorunun taburcu edilebilir raporu ışığında zanlı Ş.B bugün 14.5.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Ambulansla mahkemeye taşınan zanlı sedye içerisinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan Adli Şubede görevli Arif Toroslu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Toroslu şahadetinde intihara teşebbüs suçu ile ilgili yaptığı tahkikatta zanlının 4.8.2012 tarihinde 30 günlük vize ile giriş yaptığını, 3.9.2012 tarihinde izninin hitam bulmasına rağmen çıkış yapmayıp KKTC’de izinsiz kalmaya devam ettiğini aktardı. Toroslu şahadetine devamla, hiçbir statüsü olmadan KKTC’de ikamet etmeyi sürdüren zanlının davalarının hazırlanmasına değin 3 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıcın konuşma hakkı vermesiyle konuşan zanlı cezaevinde değil de tedavi görmesi nedeniyle hastanede veya polis nezaretinde kalmasını talep etti.

İddia makamı adına hazır olan savcı Hasan Boşnak iddiaya cevaben zanlının tedavisinin tamamlandığını, hastaneden taburcu edildiğini, bu konuda doktor raporu mevcut olması nedeniyle mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Cezaevindeki şartların nezarethanedekilere nazaran daha iyi olması nedeniyle merkezi cezaevine gönderilmesinin uygun olacağını kanaatinde olduğunu belirten Boşnak zanlının 10 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Sunulan şahadet ve yapılan beyanlar ışığında yargıç Umut İnan zanlının davaları hazır olana kadar her hâlükârda 10 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)