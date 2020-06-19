  • BIST 114.225
  • Altın 381,650
  • Dolar 6,8516
  • Euro 7,6801
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

'Into The Wild' Otobüsü Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Artık ‘Vahşi Doğada’ Değil…

» »
'Into The Wild' Otobüsü Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Artık ‘Vahşi Doğada’ Değil…
'Into The Wild' Otobüsü Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Artık ‘Vahşi Doğada’ Değil…

Kitabını okuyan ya da filmini izleyen pek çok kişinin hayatında yeni bir döneme geçiş yapmasına neden olan; gezgin Christopher McCandless'ın vahşi yaşama doğru yolculuğunu simgeleyen 142 no'lu Fairbanks otobüsü, “güvenlik endişesiyle” Alaska Ulusal Muhafız Ordusu’na ait bir helikopterle yerinden edildi.

ALASKA DOĞAL KAYNAKLAR KOMİSERİ: “BAZI İNSANLARIN HAYATLARINA MAL OLUYORDU”

Reuters’da yer alan habere göre Alaska Doğal Kaynaklar Komiseri Corri Feige yaptığı açıklamada, “İnsanları Alaska'nın vahşi alanlarının güvenli bir şekilde tadını çıkarmaya teşvik ediyoruz ve bu otobüsün popülerliğe sahip olduğunu anlıyoruz. Ancak bu, tehlikeli ve maliyetli kurtarma çalışmaları gerektiren bir durum.  Daha da önemlisi, bazı ziyaretçilerin hayatlarına mal olmasına neden oluyordu…” şeklinde konuştu.

MAHSUR KALANLAR, BOĞULANLAR…

Yıllar içinde, otobüse doğru “özgürlük yolculuğu” yapan bazı kişilerin yaralandığını, pek çoğunun mahsur kaldığını ve yol üstündeki nehri aşmaya çalışan bazı turistlerin boğulduğunu yazan Reuters, yerel belediye başkanının “otobüsün kaldırılmasını büyük bir rahatlama” olarak nitelendirdiğini ifade etti.

“NİHAİ KARARI BİLİNMİYOR”

Haberde, “harap olmuş otobüsün nihai kaderinin bilinmediği” ifade edilirken, “Doğal Kaynaklar Dairesi'nin açıklamasına göre, elden çıkarılması kararını beklerken, söz konusu otobüsün güvenli bir yerde tutulacağının” açıklandığı kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Into The Wild' Otobüsü Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Artık ‘Vahşi Doğada’ Değil…19 Haziran 2020 Cuma 10:12
  • UBP Genel Sekreteri Saner: “Kabinede Değişiklik Yapma Yetkisi Başbakan’da”19 Haziran 2020 Cuma 10:04
  • Anastasiadis’in İsrail Ziyareti Koronavirüs Nedeniyle Ertelendi19 Haziran 2020 Cuma 10:02
  • Devlet piyangosu 20 temmuz’a özel çekiliş yapacak19 Haziran 2020 Cuma 09:52
  • İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Londra Temsilcisi Oya Tuncalı Hakkında Sosyal Medyada Yazılanları Kınadı19 Haziran 2020 Cuma 09:46
  • THY’nin Ercan-İstanbul Arasındaki Kısıtlı Tarifeli Seferleri Yarın Başlıyor19 Haziran 2020 Cuma 09:43
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Kıbrıs Rum Yönetimi Hariç Herkesle Çalışmaya Hazırız”19 Haziran 2020 Cuma 09:39
  • KGS-2, yarın yapılacak19 Haziran 2020 Cuma 09:33
  • Mart ayı kesintileri bugün ödeniyor19 Haziran 2020 Cuma 09:30
  • Cumhurbaşkanlığı'nda Akıncı ile parti liderleri seçim tarihini konuşacak19 Haziran 2020 Cuma 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti