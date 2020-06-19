'Into The Wild' Otobüsü Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Artık ‘Vahşi Doğada’ Değil…

Kitabını okuyan ya da filmini izleyen pek çok kişinin hayatında yeni bir döneme geçiş yapmasına neden olan; gezgin Christopher McCandless'ın vahşi yaşama doğru yolculuğunu simgeleyen 142 no'lu Fairbanks otobüsü, “güvenlik endişesiyle” Alaska Ulusal Muhafız Ordusu’na ait bir helikopterle yerinden edildi.

ALASKA DOĞAL KAYNAKLAR KOMİSERİ: “BAZI İNSANLARIN HAYATLARINA MAL OLUYORDU”

Reuters’da yer alan habere göre Alaska Doğal Kaynaklar Komiseri Corri Feige yaptığı açıklamada, “İnsanları Alaska'nın vahşi alanlarının güvenli bir şekilde tadını çıkarmaya teşvik ediyoruz ve bu otobüsün popülerliğe sahip olduğunu anlıyoruz. Ancak bu, tehlikeli ve maliyetli kurtarma çalışmaları gerektiren bir durum. Daha da önemlisi, bazı ziyaretçilerin hayatlarına mal olmasına neden oluyordu…” şeklinde konuştu.

MAHSUR KALANLAR, BOĞULANLAR…

Yıllar içinde, otobüse doğru “özgürlük yolculuğu” yapan bazı kişilerin yaralandığını, pek çoğunun mahsur kaldığını ve yol üstündeki nehri aşmaya çalışan bazı turistlerin boğulduğunu yazan Reuters, yerel belediye başkanının “otobüsün kaldırılmasını büyük bir rahatlama” olarak nitelendirdiğini ifade etti.

“NİHAİ KARARI BİLİNMİYOR”

Haberde, “harap olmuş otobüsün nihai kaderinin bilinmediği” ifade edilirken, “Doğal Kaynaklar Dairesi'nin açıklamasına göre, elden çıkarılması kararını beklerken, söz konusu otobüsün güvenli bir yerde tutulacağının” açıklandığı kaydedildi.