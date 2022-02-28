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Invest Cyprus’tan Abu Dabi’de Temaslar

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Invest Cyprus’tan Abu Dabi’de Temaslar
Invest Cyprus’tan Abu Dabi’de Temaslar

 Invest Cyprus’un, Abu Dabi Ticaret Odasıyla işbirliği içerisinde, Güney Kıbrıs’ın Birleşik Arap Emirliklerinde tanıtılması için, geçtiğimiz hafta burada bazı faaliyetlerde bulunduğu haber verildi.


Gerçekleştirilen faaliyetlerde, Birleşik Arap Emirliklerindeki önemli ticari forumlarda, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu avantajların sunulmasına fırsat verildiğini yazan Politis gazetesi, Invest Cyprus Başkanı Yannis Matsas’ın temasları esnasında, Rum ekonomisiyle ilgili verileri ortaya koyarak, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılında ortaya koyduğu güçlü büyüme ritmine atıfta bulunduğunu belirtti.


Invest Cyprus CEO’su Yorgos Kambanellas’un ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın Avrupa ticaret üssü meydana getirilmesi için neden ideal bir yatırım destinasyonu ve en iyi seçim olduğuna dair sebepleri ortaya koyduğunu yazan gazete, iki ülkenin ticaret odaları arasında bir karşılıklı anlayış memorandumu imzalandığını da kaydetti.


Gazete, gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde, yerel ve uluslararası şirketlerin temsilcileriyle bir dizi görüşme yapıldığını da ekledi.

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