IOM: Bir milyon 200 bin kişi Ukrayna’yı terk etti

Birleşmiş Milletler Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının dokuzuncu gününde ülkeyi terk edenlerin sayısının 1 milyon 200 bini aştığını açıkladı. Ülkesini terk etmek zorunda kalanların 500 bini çocuk.

BM Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre ülkeyi terk edenlerin yarıdan fazlası Polonya’ya gitti. Ülkeyi terk etmek isteyen on binlerin komşu ülke sınırlarında yığıldığı, Ukrayna-Polonya sınırında geçiş için bekleme süresinin 24 ila 36 saat arasında değiştiği belirtildi.

Ukrayna’da yaşayan farklı ülke vatandaşlarının da bu ülkeden komşu ülkelere sığınma sürecinde, ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığıyla karşılaştığı belirtildi.

BM Uluslararası Göç Örgütü'ne, 138 ülkeden 78 bin kişin Ukrayna’dan komşu ülkeler geçişleri ve yolculukları sırasında yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla karşı kaldığını rapor ettiği bildirildi.

BM Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Paul Dillon, üçüncü ülke vatandaşlarının yolculukları sırasında yaşadıkları düşmanlığı ''endişe verici” olarak değerlendirdi.

“ÇOCUKLAR TRAVMA YAŞIYOR”

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, ellerindeki verilere göre sadece ilk bir hafta içinde 500 bin çocuğun ebeveynleriyle birlikte komşu ülkelere göç ettiğini açıkladı.

UNICEF Sözcüsü Elder, barışı yaşamanın çocukların hakkı olduğunu, ancak saldırıyla birlikte çocukların çok büyük travmalar yaşadığını kaydederek, “Kuşatma altında çatışmalar devam ederken, binlerce çocuk sığınaklarda donarak geceyi dehşet içinde geçiriyor” dedi.

UNICEF Sözcüsü Elder, Ukrayna’da yerinden edilmiş insanların sayıları ve ülke genelindeki insani ihtiyaçların her saatten katlanarak arttığını, yüz binlerce kişinin altyapının büyük ölçüde zarar görmesi nedeniyle güvenli içme suyundan yoksun olduğunu, birçoğunun sağlık gibi diğer temel hizmetlere erişiminin olmadığını belirterek “On binlerce çocuk bakım yurtlarında kalıyor. Bu çocukların birçoğu engelli. İnsani dram ve insani ihtiyaçlar her gün katlanarak artıyor. Anneler sığınaklarda bebek doğuruyor. Kiev'e oksijen tüpleri gönderdik. Sınırlarda güvenli çadırlarımız var. UNICEF olarak yardımlarımızı kısmen ulaştırabilsek de çatışma devam ettiği sürece ihtiyaçlar katlanarak büyüyecek” dedi.

RUSYA’YA “ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ” HATIRLATMASI

BM Çocuk Hakları Komitesi, Rusya'nın saldırganlığını ve askeri eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulundu.

Çocuk Hakları Komitesi, Rusya'nın “Çocuk Hakları Sözleşmesi” kapsamındaki çocukları fiziksel ve psikolojik şiddetten en üst düzeyde ve en yüksek öncelik olarak koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti.

BM Çocuk Hakları Komitesi, çocukların yaşadığı travmaya dikkat çekerek, “Ukrayna'daki çocuklar yaşanan askeri saldırı ve çatışmalarda aşırı acı ve travmaya maruz kalıyor. Çocuklar öldürülüyor, yaralanıyor, ailelerinden ayrılıyor, aşırı şiddete maruz kalıyor, dayanılmaz bir düzeyde korku ve kaygı içinde yaşıyor. Günlük yaşamları tamamen altüst oluyor. Çocuklar büyük travma yaşıyor” açıklamasını yaptı.