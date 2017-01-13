iOS 10.2.1 beta 4 kullanıma sunuldu

Apple'ın mobil işletim sistemi olan iOS'un Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri barındıran yeni beta sürümü yayımlandı.

Apple, mobil işletim sistemi iOS için 10.2.1 sürümünün 4. Beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme genel dağıtımı yapılan sürümde yer alan bazı hataların düzeltilmesi için yayınlandı.

İOS 10.2.1 BETA 4 NELER İÇERİYOR?

iOS 10.2.1 beta 4 sürümü uygulama geliştiricilerine ve beta yazılım test programına katılan kullanıcılarına dağıtıldı. Bu güncelleme sürümü büyük oranda hata gidermeleri ve performans iyileştirmelerini içeriyor. Apple'ın Geliştirici Merkezi üzerinden indirilebilen uygulama güncellemesini, cihaz üzerinden Ayarlar-Genel-Yazılım güncellemesi kısmından OTA yoluyla indirebilirsiniz. Güncellemeyi indirmeden önce cihazınızın en az %50 şarjının olduğunu kontrol edin veya güncelleme sırasında cihazı şarjda tutmayı tercih edebilirsiniz. Yarım kalan güncelleme işlemleri cihazlarınıza zarar verebilir bu yüzden şarj detayını atlamamak gerekiyor.

Bu tip güncellemelerin kararlı sürümler gibi olmadığını ve kurduktan sonra bazı fonksiyonların düzensiz bir şekilde çalışabileceğini bilmenizde fayda var. Bu durumları kabul ettiğinizde ise beta sürümlerini test ederek yazılım geliştirmelerine katılabilirsiniz.