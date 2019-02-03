İOS 13'le birlikte güncelleme verilmeyecek iphone modelleri

Sunduğu kapsamlı güncellemeler ile adından söz ettiren Apple, bu sefer kullanıcılarını üzebilir. Teknoloji kulislerinde yayılan habere göre, İOS 13 güncellemesinden iPhone'un eski modellerinden bir kısmı yararlanamayacak. Bu kapsamda kısa süre önce ilk detayları ortaya çıkan iOS 13 için önemli bir rapor paylaşıldı. Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 13 sürümüne güncellenecek olan iPhone modelleri, iPhone 7 / 7 Plus ve daha yenileri olacak
İşte o modeller:
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
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