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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İOS 13'le birlikte güncelleme verilmeyecek iphone modelleri

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İphone sahiplerini üzecek haber Apple'dan geldi. Apple, bazı modelleri bitirme aşamasında. İşte dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Apple'ın desteğini çekeceği modeller...
İOS 13'le birlikte güncelleme verilmeyecek iphone modelleri

Sunduğu kapsamlı güncellemeler ile adından söz ettiren Apple, bu sefer kullanıcılarını üzebilir. Teknoloji kulislerinde yayılan habere göre, İOS 13 güncellemesinden iPhone'un eski modellerinden bir kısmı yararlanamayacak. Bu kapsamda kısa süre önce ilk detayları ortaya çıkan iOS 13 için önemli bir rapor paylaşıldı. Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 13 sürümüne güncellenecek olan iPhone modelleri, iPhone 7 / 7 Plus ve daha yenileri olacak

İşte o modeller:

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

 
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