  • BIST 2.524,92
  • Altın 956.179
  • Dolar 17.6717
  • Euro 18.0092
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

iOS 15.6 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

»
Apple birkaç haftayı aşkın süredir test etmekte olduğu iOS 15.6 güncellemesini nihayet tüm kullanıcılara sundu. İşte yenilikler
iOS 15.6 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

Apple tarafında herkes Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisine ve yine aynı dönemde herkesin kullanımına sunulacak olan iOS 16 güncellemesine odaklanmış olsa da, birkaç haftadır test edilmekte olan iOS 15.6 için çalışmalar nihayet sona erdi ve tüm kullanıcılara sunuldu.

Eylül 2021’de piyasaya sürülen iOS 15’in altıncı büyük güncellemesi olan bu sürüm, birkaç küçük yenilik sunarken odak noktasında güvenlik var. Bu sürüm ile TV uygulaması devam etmekte olan bir canlı spor oyununu yeniden başlatma, duraklatma, geri sarma ve hızlı ileri sarma seçenekleri sunuyor.

iOS 15.6 güncellemesi çıktı

Cihazın depolama alanı dolu olmasa bile Ayarlar menüsünde dolu olarak uyarı verilmesine neden olan sorun bu güncelleme ile giderildi. Apple’ın paylaştığı güncelleme notları şu şekilde;

  • Aygıtın saklama alanında yer olsa bile saklama alanının dolu olduğunu belirten bir uyarının Ayarlar’da gösterildiği bir sorunu düzeltir
  • Braille aygıtlarının Mail içindeki metinde dolaşırken yavaşlamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir
  • Safari’de bir sekmenin daha önceki bir web sayfasına geri dönme sorununu düzeltir

Tahmin edebileceğiniz üzere iPadOS 15.6 güncellemesi de iPad kullanıcılarına sunuldu. Buna ek olarak WatchOS ve macOS işletim sistemlerinin yanı sıra tvOS’un yeni sürümü de yayınlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Togg deneme üretimi hazırlıklarına başladı19 Temmuz 2022 Salı 09:12
  • Bilimsel araştırma: TikTok ve Instagram maddi durumumuza zarar veriyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:50
  • Xiaomi’den bir modele daha Android 12 müjdesi!18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:39
  • Google’dan internet sitesi sahiplerini sevindiren haber!18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:53
  • Steam haftanın en çok satanlar listesi!18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:43
  • Her gün 10 milyar kez gönderiliyor… Peki en çok hangi emoji tercih ediliyor?17 Temmuz 2022 Pazar 14:39
  • Cep telefonunuza virüs bulaştığını nasıl anlarsınız?16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:33
  • James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:30
  • Yeni özelliğini test ediyor!16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
  • Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda14 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti