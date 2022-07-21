iOS 15.6 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

Apple birkaç haftayı aşkın süredir test etmekte olduğu iOS 15.6 güncellemesini nihayet tüm kullanıcılara sundu. İşte yenilikler

Apple tarafında herkes Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisine ve yine aynı dönemde herkesin kullanımına sunulacak olan iOS 16 güncellemesine odaklanmış olsa da, birkaç haftadır test edilmekte olan iOS 15.6 için çalışmalar nihayet sona erdi ve tüm kullanıcılara sunuldu.

Eylül 2021’de piyasaya sürülen iOS 15’in altıncı büyük güncellemesi olan bu sürüm, birkaç küçük yenilik sunarken odak noktasında güvenlik var. Bu sürüm ile TV uygulaması devam etmekte olan bir canlı spor oyununu yeniden başlatma, duraklatma, geri sarma ve hızlı ileri sarma seçenekleri sunuyor.

iOS 15.6 güncellemesi çıktı

Cihazın depolama alanı dolu olmasa bile Ayarlar menüsünde dolu olarak uyarı verilmesine neden olan sorun bu güncelleme ile giderildi. Apple’ın paylaştığı güncelleme notları şu şekilde;

Aygıtın saklama alanında yer olsa bile saklama alanının dolu olduğunu belirten bir uyarının Ayarlar’da gösterildiği bir sorunu düzeltir

Braille aygıtlarının Mail içindeki metinde dolaşırken yavaşlamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir

Safari’de bir sekmenin daha önceki bir web sayfasına geri dönme sorununu düzeltir

Tahmin edebileceğiniz üzere iPadOS 15.6 güncellemesi de iPad kullanıcılarına sunuldu. Buna ek olarak WatchOS ve macOS işletim sistemlerinin yanı sıra tvOS’un yeni sürümü de yayınlandı.