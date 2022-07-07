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iOS 16 Beta 3 yayınlandı! İşte tüm yenilikler

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iOS 16 Developer Beta 3 nihayet sunuldu. AFib geçmişi, Kilitleme modu, iCloud fotoğraf kitaplığı paylaşımı gibi önemli yenilikler var.
iOS 16 Beta 3 yayınlandı! İşte tüm yenilikler

iOS 16 ve iPadOS 16 için hazırlanmış Developer Beta 3 güncellemeleri kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. 1,53 GB boyutunda olan yeni iOS 16 Developer Beta 3 güncellemesi, hem bazı hataları gideriyor hem de birbirinden kullanışlı özellikler ekliyor. İşte yeni iOS 16 hakkında bilmeniz gerekenler.

iOS 16 Beta 3: AFib geçmişi, Kilitleme modu ve fazlası

iOS 16 Developer Beta 3 güncellemesi nihayet indirilebilir hale geldi. Bir önceki sürümdeki hata düzeltmelerini kapatan ve performans iyileştirmeleri uygulayan yeni güncelleme, AFib geçmişi ve Kilitleme modu gibi dikkat çeken özelliklere de sahip.

‌iOS 16‌ ve watchOS 9, kullanıcının atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp ritmi) değerlerini takip edecek. AFib geçmişi özelliği, atriyal fibrilasyonu olan kullanıcıların kalp değerlerini incelemelerine fırsat sunulacak. Sağlık uygulamasına eklenen AFib geçmişi, ilk aşamda yalnızca ABD’deki kullanıcılar tarafından test edilecek.

Developer Beta 3 ile dikkat çeken bir diğer yenilik ise Lockdown modu (Kilitleme modu) oldu. Şirketin yeni güvenlik özelliği, risk altındaki cihazlarda belirli işlevleri kısıtlayacak ve bilinmeyen kullanıcıların aramasını engelleyecek. Bu yeniliğin özellikle devlet destekli casus yazılımlara karşı geliştirildiği düşünüyor.

iOS 16 Beta 3’teki notlara göre Kilitleme modu tüm iPhone sahiplerini değil; gazetecileri, aktivistleri, hükümet çalışanlarını ve siber saldırıya uğrayabilecek belirli kişileri hedef alıyor.

Yeni beta sürümüyle birlikte iCloud diğer kullanıcılara paylaşılabilen fotoğraf kitaplığı kazanıyor. iCloud’daki yeni özellik sayesinde fotoğraf kitaplığınıız arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle paylaşabileceksiniz. Fakat kitaplığa erişimi olan tüm kullanıcıların ekleme, silme ve düzenleme yapabileceğini unutmamak gerekiyor.

Öne çıkan bu değişikliklerin yanı sıra kilit ekranı wiget’larında birtakım değişiklikler, kilit ekranı için 12 adet yeni yazı tipi, yeni bir palyaço balığı duvar kağıdı gibi özellikler de bulunuyor. iOS 16‌ Developer programına kayıtlıysanız, 1,53 GB boyutundaki güncellemeyi almış olmanız gerekiyor.

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