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iOS’un sevilen özelliği yıllar sonra Android’e geliyor!

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Apple AirDrop benzeri Google Nearby Share yeni bir özellik alıyor. Nearby Share ile dosya paylaşırken izin vermeye gerek kalmayacak.
iOS’un sevilen özelliği yıllar sonra Android’e geliyor!

Google, Android ve ChromeOS cihazları arasında dosya paylaşımı yapmayı kolaylaştıracak bir özellik geliştirdi. Apple AirDrop’a rakip olan Nearby Share uygulaması, Self Share (Kendi Kendine Paylaşım) desteği alıyor. Bu sayede cihazların ekranı kapalı olsa bile dosya paylaşmak mümkün olacak.

Nearby Share ile dosya paylaşmak için izin gerekmeyecek

Google, aynı Google hesabını kullanan cihazlar arasında dosya paylaşmayı çocuk oyuncağı haline getirdi. Android ve ChromeOS cihazlarda yer alan Nearby Share uygulaması artık dosya paylaşırken izin istemeyecek. Bu sayede hem dosya aktarmak kolaylaşacak hem de ekran kapalıyken bile aktarım mümkün olacak.

Google, yaklaşık iki yıl önce Apple AirDrop’a rakip olarak Nearby Share’i sundu. Google tarafından geliştirilen cihazlar arasında dosya paylaşmayı kolaylaştıran yazılım, aktarım sırasında her cihaz için izin istiyordu. Bu durum ise özellikle kendi cihazları arasında paylaşım yapmak isteyen kullanıcıları rahatsız ediyordu.

Nearby Share için yeni Self Share (Kendi Kendine Paylaşım) özelliği ise bu durumu ortadan kaldıracak. Artık her paylaşım isteğini ayrı ayrı onaylamak zorunda kalmayacaksınız. Aynı Google hesabında oturum açmış cihazlar otomatik dosya transferi yapabilecek.

Benzer bir özelliğin halihazırda Apple AirDrop’ta bulunduğunu belirtelim. Yani iki Apple cihazı arasında dosya göndermek için aygıtların Bluetooth ile Wi-Fi kapsama alanında olması yeterli. Tahmin edeceğiniz üzere bu, dosya transferini oldukça basit hale getiriyor.

Nearby Share için Kendi Kendine Paylaşım özelliği resmi olarak onaylansa da, henüz çıkış tarihi paylaşılmadı. Önümüzdeki aylarda Android ve ChromeOS cihazlar için sunulmasını bekliyoruz.

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