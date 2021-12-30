  • BIST 1.901,72
  • Altın 752.31148
  • Dolar 13.1163
  • Euro 14.8323
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

İpçiler: Özel Sektördeki Sendikalaşma Çalışanların Öz Denetimini Sağlar

» »
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Cemre İpçiler, Kıbrıs Genç TV'de yayınlanan Siyasetin Satır Arası programında Muazzez Gazihan'ın konuğu oldu.
İpçiler: Özel Sektördeki Sendikalaşma Çalışanların Öz Denetimini Sağlar

 

 

Bağımsızlık Yolu'nun ülkenin somut gerçeklerinin farkında olduğunu ve sorunlara karşı mücadele ettiğini söyleyen İpçiler, savundukları bazı söylemlerin son zamanlarda düzen partileri tarafından vaat olarak sunulduğunu ifade etti. Bağımsızlık Yolu'nun vaat değil, mücadele sözü verdiğini belirten İpçiler, her zaman kamu ve özel sektörde çalışan emekçilerden yana olacaklarını söyledi.

Asgari Ücret Komisyonunun feshedilerek, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi gerektiğini söyleyen İpçiler, kamuda göç yasasının kabulünden sonra işe başlayan gençlerin de ücretlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Özel Sektördeki Sendikalaşma Çalışanların Öz Denetimini Sağlar

Özel sektörde 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini belirten İpçiler, iş yasasının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. İpçiler, özelde çalışan emekçilerin 8 saatin üzerinde çalıştırıldığını ve fazla mesailerin norm haline geldiğini anlattı. Bir işçinin asgari ücret alıp almadığı, ya da fazla mesaisinin karşılığının ödenip ödenmediği ile ilgili işyerlerine kartlı sistem kurulması gerektiğini belirten İpçiler, bu sistemin bakanlığa bağlı olması yönünde öneride bulundu.

Çalışanların maaş, ek mesai ücretleri ve çalışma saatlerinin yeterli müfettiş olmadığından devlet tarafından kontrol edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden İpçiler, özel sektördeki sendikalaşma ile çalışanların öz denetiminin sağlanacağını, haklarının alınıp alınmadığının denetleneceğini belirtti. Özel sektörde sendikalaşma mücadelesi için bazı milletvekilleri aracığı ile geçmişte iki kez meclise yasa önerisi sunulduğunu belirten İpçiler, bu önerinin reddedildiğini söyledi.

Bizim Patron Vekil Adayımız Yok

Düzen partilerinde ciddi bir yozlaşma olduğunu vurgulayan İpçiler, muhalefette iken vaatlerde bulunan partilerin hükümete geldiği zaman herkesi kucaklama paravanı arkasında güç odaklarından tepki toplayacakları adımları atılmadıklarını söyledi. Bağımsızlık Yolu’nun yüzde 2 oranında ultra zenginden değil ezilen halktan yana olduklarını söyleyen İpçiler, “Biz bu adımlar kolaydır demiyoruz ama adım da atılmıyor, bir mücadele de verilmiyor. Biz mücadele sözü veriyoruz. Bizim patron vekil adayımız veya kontenjan adayımız yok. Evet, UBP’de bir aday adayının başvuru için verdiği para kadar seçim bütçemiz de yok ama görüyoruz ki ilham veriyoruz. Ülkemizde bir muhalefet olabilseydi bunu yapmazdık ama muhalefet yok” diye konuştu.

 

Bağımsızlık Yolu
Basın Ofisi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sibel Tatar, Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti30 Aralık 2021 Perşembe 13:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar Güzelyurt Barış İlkokulu Ve Zümrütköy İlkokulu’nu Ziyaret Etti30 Aralık 2021 Perşembe 12:29
  • Argasdi’nin 64. Sayısı “AKIL SALDIRI ALTINDA: SAPERE AUDE” Dosya Konusu ile Çıktı30 Aralık 2021 Perşembe 12:03
  • Türk-Sen asgari ücrete itiraz etti30 Aralık 2021 Perşembe 11:55
  • Ataoğlu: DP’nin Tek Hassasiyet ve Önceliği, Halkının Refahıdır30 Aralık 2021 Perşembe 11:51
  • Facebook'taki sahte ev ilanı, bir kadını beş parasız bıraktı30 Aralık 2021 Perşembe 11:44
  • Lefkoşa-Girne anayolunda ot temizliği yapılıyor30 Aralık 2021 Perşembe 11:35
  • KKTC’de 2021 yılı da Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçti30 Aralık 2021 Perşembe 11:15
  • Bakanlar Kurulu toplandı30 Aralık 2021 Perşembe 11:13
  • Yağmurlar 2 Ocak Pazar’a kadar sürecek30 Aralık 2021 Perşembe 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti