  • BIST 99.405
  • Altın 264,376
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İpek Denizli 'nin "8 Portakal"adlı yeni kişisel sergisi Litvanya'da açıldı

»
İpek Denizli 'nin "8 Portakal"adlı yeni kişisel sergisi Litvanya'nın Siauliai Üniversitesi Sanat Galerisinde 2 ağustos 2019 tarihinde açıldı
İpek Denizli 'nin "8 Portakal"adlı yeni kişisel sergisi Litvanya'da açıldı

 Sanatçı Sıradışı boyama tekniklerini kullanmıştır. Resim ve grafik sanatları alanının yanında Kıbrıs'ta katıldığı ve küratörlüğünü üstlendiği pek çok sempozyum, çeşitli drama atölye çalışmaları ve sokak performansları da gerçekleştirmektedir. Sanatçı geçtiğimiz Ekim ayında ilk kez Litvanya'yı ziyaret etti. 1.Uluslararası Çağdaş Kadın Sanatçılar Bienallinde Gelgaudiskis'teki NO STANDART'a kabul alarak eserlerini sergilenmiştir. Sanat komitesi tarafından sadece iki sanatçıya verilen 2019 da kişisel sergi ödülünün sahibi olmuştur. Sanatçı ekim ayında Litvanya nın sonbahardaki olağandışı doğası karşısında büyülenmiştir. Ekim ayında harika sarı yapraklar üzerime yağmur gibi düşerken  Vivaldi'nin müziğini dinliyormuş gibi   ruhumun içerisinde çok derin bir şey hissettim. Eve döndüğümde de bu duygu beni terk etmedi. Sanatçı kazandığı ödül ile Litvanya da açacağı sergi için turuncu kelimesini seçti. Çünkü her sanatçının yaratıcılığını tetikleyen bir ateşe yani kırmızıya ihtiyacı vardır. Düşen sarı yapraklar kırmızı ile birleşiyor ve portakalı yaratıyor gibiydi." Sekiz Portakal "sekiz sonsuzluğun simgesi olarak hiç bitmeyen bir bağlantı sağlamaktadır. Sanatçı sık sık acı ve boşluk hisseder ancak hayalleri asla ölmez, bu yüzden her zaman seyahat eder ve o sekizi asla terketmezsiniz. Sanatçının eserlerinde kahve izleri, çeşitli figürler, haritalar ve evlilik sertifikalarından kesitli kolajlar yer almaktadır. Sanatçı kahvenin açıklanamaz gücüne inanıyor. İnsanların birbirine daha yakın hale geldiğini sırlarını, sevinçlerini ve kaygılarını paylaştıklarından bahsetmektedir.  Çizimlerinde farklı sayıları ve bunları komposizyonlarında fark edebilirsiniz. Bunlar genellikle kodlar, telefon numaraları ve sanatçı için özel anlamlar taşıyan tarihlerdir. Ayrıca Kıbrıs şairleri ile de birlikte resmin şiiri şiirin resmi eserlerini oluşturmaya devam etmektedir. Sanatçının "8 Portakal" isimli sergisi Litvanya'da 22 ağustos a kadar izleyicileri ile buluşmaya devam edecektir. Iaf Anima Mundi direktörü Zita Vilutyte'ye bu güzel sergiyi oluşturmasından dolayı sonsuz teşekkür ederiz

 

s1-016.jpgs2-011.jpgs3-015.jpgs4-006.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Oda Orkestrası ilk konserini verdi26 Temmuz 2019 Cuma 13:55
  • Simpsons dizisi geleceği nasıl tahmin ediyor?26 Temmuz 2019 Cuma 11:16
  • Game of Thrones’un Gri Solucan’ı, John Snow’u neden öldürmediğini açıkladı25 Temmuz 2019 Perşembe 18:35
  • Girne Belediyesi Klasik Oda Orkestrası ilk konserini veriyor25 Temmuz 2019 Perşembe 13:00
  • Süpermen, sosyalizm için mücadele edecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
  • Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis’ten yeni albüm: “Seri Görüşmeler “24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
  • Girne Belediye Orkestrası ilk konserini perşembe akşamı veriyor23 Temmuz 2019 Salı 16:50
  • Candan Erçetin ve Kardeş Türküler yarın Girne Amfi Tiyatro’da konser verecek22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
  • Game of Thrones adaylık rekoru kırdı17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:18
  • “Sınır” adlı film “5. Festival Internacional De Cinema Da Figueira Da Foz - Film Art” festivalinden davet aldı15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti