İpek Denizli 'nin "8 Portakal"adlı yeni kişisel sergisi Litvanya'da açıldı

Sanatçı Sıradışı boyama tekniklerini kullanmıştır. Resim ve grafik sanatları alanının yanında Kıbrıs'ta katıldığı ve küratörlüğünü üstlendiği pek çok sempozyum, çeşitli drama atölye çalışmaları ve sokak performansları da gerçekleştirmektedir. Sanatçı geçtiğimiz Ekim ayında ilk kez Litvanya'yı ziyaret etti. 1.Uluslararası Çağdaş Kadın Sanatçılar Bienallinde Gelgaudiskis'teki NO STANDART'a kabul alarak eserlerini sergilenmiştir. Sanat komitesi tarafından sadece iki sanatçıya verilen 2019 da kişisel sergi ödülünün sahibi olmuştur. Sanatçı ekim ayında Litvanya nın sonbahardaki olağandışı doğası karşısında büyülenmiştir. Ekim ayında harika sarı yapraklar üzerime yağmur gibi düşerken Vivaldi'nin müziğini dinliyormuş gibi ruhumun içerisinde çok derin bir şey hissettim. Eve döndüğümde de bu duygu beni terk etmedi. Sanatçı kazandığı ödül ile Litvanya da açacağı sergi için turuncu kelimesini seçti. Çünkü her sanatçının yaratıcılığını tetikleyen bir ateşe yani kırmızıya ihtiyacı vardır. Düşen sarı yapraklar kırmızı ile birleşiyor ve portakalı yaratıyor gibiydi." Sekiz Portakal "sekiz sonsuzluğun simgesi olarak hiç bitmeyen bir bağlantı sağlamaktadır. Sanatçı sık sık acı ve boşluk hisseder ancak hayalleri asla ölmez, bu yüzden her zaman seyahat eder ve o sekizi asla terketmezsiniz. Sanatçının eserlerinde kahve izleri, çeşitli figürler, haritalar ve evlilik sertifikalarından kesitli kolajlar yer almaktadır. Sanatçı kahvenin açıklanamaz gücüne inanıyor. İnsanların birbirine daha yakın hale geldiğini sırlarını, sevinçlerini ve kaygılarını paylaştıklarından bahsetmektedir. Çizimlerinde farklı sayıları ve bunları komposizyonlarında fark edebilirsiniz. Bunlar genellikle kodlar, telefon numaraları ve sanatçı için özel anlamlar taşıyan tarihlerdir. Ayrıca Kıbrıs şairleri ile de birlikte resmin şiiri şiirin resmi eserlerini oluşturmaya devam etmektedir. Sanatçının "8 Portakal" isimli sergisi Litvanya'da 22 ağustos a kadar izleyicileri ile buluşmaya devam edecektir. Iaf Anima Mundi direktörü Zita Vilutyte'ye bu güzel sergiyi oluşturmasından dolayı sonsuz teşekkür ederiz