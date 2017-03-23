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İpek Gibi Yumuşak ve Canlı Saçlara Sahip Hintli Kadınların 8 Güzellik Sırrı

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İpek Gibi Yumuşak ve Canlı Saçlara Sahip Hintli Kadınların 8 Güzellik Sırrı
Nevi şahsına münhasır adetleri ve lezzetleriyle bambaşka bir dünya olan Hindistan’ın güzellik konusunda da bizlere öğreteceği çok şey var! Hindistanlı kadınların kullandıkları bu yöntemlerle saçlarınız daha hızlı uzayacak!

Saçlarınızı soğuk suyla durulayın

 

 

Soğuk derken, aklınıza ılık su gelmesin. Buz gibi soğuk sudan bahsediyoruz. Saçlarınızı soğuk suyla durulamak, kafa derinizdeki gözeneklerin açılmasını ve kafanıza daha fazla kan gitmesini sağlayacak. Kafa derinize giden fazla kan saçlarınızın daha hızlı uzamasını tetikleyecek.

Aloe vera suyu

 

 

Aloe vera halihazırda pek çok medikal üründe kullanılan bir bitki. Kafa derinize ve saç köklerinize aloe vera suyu ile masaj yapmak, kafa derinizin ve saçlarınızın nemli kalmasını sağlayacak. Aloe vera suyu, saçlarınızdaki ve kafa derinizdeki nem oranını artırırken, aynı zamanda saçlarınızın daha hızlı uzamasına da yardımcı olacak.

Hindistan cevizi yağıyla masaj

 

 

Küçük bir kasenin içine koyacağız hindistan cevizi yağını 20 saniye kadar ısıtıp kafa derinize ve saç köklerinize parmak uçlarınızla masaj yapın. Hindistan cevizi yağı, kafa derinizi ve saç köklerinizi besleyerek saçlarınızın uzamasını hızlandıracak. Masajdan sonra saçlarınızı yıkamak için 30 dakika bekleyin. Daha iyi sonuçlar almak için bunu haftada bir kez yapmayı ihmal etmeyin.

Saçlarınızı elma sirkesiyle durulayın

 

 

Elma sirkesi, saçlardaki dökülme sorununu çözmek için birebirdir. Elma sirkesi, saç derinizdeki pH seviyesini düzenlerken, kepek, kaşıntı gibi problemleri de çözüyor. En iyi sonuçları almak için bu yöntemi de haftada bir kere uygulayın.

Protein yüklü saç maskesi

 

 

Saç dökülmelerinin en büyük sebeplerinden birisi de yemek düzenindeki protein eksikliğidir. Sadece yumurta kullanarak yapabileceğiniz bu saç maskesi, eksik beslenen saçlarınızın protein açığını kapatacak. İki yumurtayı alıp aklarını ayırın ve bunları çırpın. Çırptığınız yumurta aklarını bir fırça yardımıyla saç köklerinize uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın. Düzenli olarak yaptığınızda saçlarınız sandığınızdan daha çabuk güçlenecek.

Saçlarınız besleyebileceğiniz başka yağlar da var

 

 

Zengin bir bitki kültürüne sahip Hindistan’da alternatifler de bitecek gibi değil. Hindistanlı kadınlar, hindistan cevizi yağının yanı sıra badem, jojoba, biberiye, lavanta ve kekik gibi bitkilerin yağlarını da kullanıyorlar. Bu yağların ortak özelliği, kafa derisini beslerken hasar görmüş kıl foküllerini onarmaları. Bu yağları birlikte kullanabileceğiniz gibi hindistan cevizi yağıyla karıştırarak da kullanabilirsiniz. Masajdan sonra bir saat kafanızda bekletip daha sonra saçlarınızı yıkayın.

Saçlarınızı daha az yıkayın

 

 

Saçın sürekli suya, sabuna ve şampuan gibi kimyasallara maruz kalması öz yağını kaybetmesine ve pH dengesinin bozulmasına neden olur. Saçların sürekli dökülmesi ve zamansız çıkan beyaz saçlar, bozulan yağ ve pH dengesinin başlıca belirtileridir. Saçlarınızı haftada bir veya iki kere yıkayarak bu zararı en aza indirebilirsiniz.

Pantenol saç maskesi

 

 

Pantenol halihazırda pek çok cilt bakım ürününde kullanılan bir kimyasal. Kısaca anlatmak gerekirse, B5 vitamininin sentetik hali. Pantenol, saç köklerinizi onaracak, derinizi canlandıracak ve saçlarınızdaki statik elektriği yok edecek. Saçlarınızı yıkadıktan sonra pantenol jel veya köpükle saç diplerinize ve kafa derinize hafifçe masaj yapın. Doğal bir yöntem olmasa da işe yaradığı kesin.

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