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İpekyolu Dergisi tarafından Tatar'a yılın devlet adamı ödülü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik  İşbirliği Teşkilatı ile Uluslararası Türksoy’la İpekyolu Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen “17. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”nde “Yılın Devlet Adamı” ödülü
İpekyolu Dergisi tarafından Tatar'a yılın devlet adamı ödülü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik  İşbirliği Teşkilatı ile Uluslararası Türksoy’la İpekyolu Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen “17. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”nde “Yılın Devlet Adamı” ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dünyasından seçkin konukların ve 10’u aşkın ülkeyi temsilen katılımcıların yer aldığı geleneksel ödül töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, törene gönderdiği mesajında, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde devam eden yoğun diplomasi ve yurt dışı ziyaretleri nedeniyle ödül gecesine katılamadığı için üzüntülerini iletirken, "Yılın Devlet Adamı" olarak onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve başarılı çalışmaların devamını temenni etti.

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