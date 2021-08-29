iPhone 13 mü? Yoksa iPhone 12S mi?

iPhone 13 serisinin tanıtımına az bir süre kaldı diyebiliriz. Apple genellikle eylül ayının ortasında yeni iPhone duyurularını yapar, bu sene de öyle olması bekleniyor. Şimdiye kadar iPhone 13 ailesi hakkında birçok sızıntı meydana geldi ve hangi modellerde ne gibi özelliklerin olacağı ortaya çıktı. Ancak iPhone 13'ün ismi konusunda belirsizlik vardı. Çünkü bazı isimsiz kaynaklar iPhone 13'ün isminin, batıl inanç olarak 13 sayısının uğursuz sayılmasından dolayı iPhone 12S olabileceğini iddia ediyordu. Bu iddianın doğru olmadığını gösteren bir sızıntı gerçekleşti. İşte detaylar...

iPhone 13 serisi için geri sayım başladı diyebiliriz. Apple büyük ihtimalle yeni iPhone'ları geleneksel takvimine bağlı olarak eylül ayında tanıtacak görünüyor.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in tasarımlarını ortaya koyan sızıntılar gerçekleşti, özellikleriyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Fakat isim konusunda iddialar ayrılıyordu. Bir kısım kaynaklar iPhone 13 isminde ısrar ederken, farklı birkaç kaynak ise iPhone 12S isminin kullanılacağını belirtmişti. Şimdi bu isim konusunda ilginç bir gelişme daha yaşandı.

Hollywood hikayelerinden de bilindiği gibi Amerika ve bazı ülkelerde 13 sayısının uğursuz olduğuna dair batıl inanç var. Bu nedenle şirketin yeni iPhone ailesini 13 yerine 12S olarak adlandıracağı iddia ediliyordu. Ancak yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen DuanRui yeni cihazların etiketine ait bir görsel paylaştı. Görselde yeni ailenin iPhone 13 olarak adlandırıldığı görülüyor.

IPHONE 13 MINI, IPHONE 13, IPHONE 13 PRO VE IPHONE 13 PRO MAX HAKKINDA HER ŞEY

Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak. Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.

İddialara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek. Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı.

Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak. DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.

Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor.

iPhone 13 Pro'da geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacağı iddia edildi.

Modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini'ye gelen yeni kamera düzeninin yanı sıra iPhone 13 Pro'da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gösteriyor.

Ayrıca gelecek yıl çıkacak olan iPhone 14 modellerinin hepsinde bu ultra geniş kameraya yer verileceği belirtildi.

Kuo ayrıca 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme de olacak.