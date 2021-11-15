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İphone 13 Pro Max, Düşmana Korku Salmak İçin Üretildi

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İphone 13 Pro Max, 80 Milyon Yıllık T-Rex Dişi Kullanılarak Tasarlandı: Düşmana Korku Salmak İçin Üretildi
İphone 13 Pro Max, Düşmana Korku Salmak İçin Üretildi

Rus lüks bir mücevher markası, Apple'ın amiral gemisi telefonunu 80 milyon yıllık bir T-rex dişini kullanarak yeniden tasarladı. "Düşmana korku salmak için" üretildiği belirtilen iPhone 13 Pro Max, oldukça yüksek etiket fiyatıyla dikkat çekiyor.

18 bin liraya varan fiyat etiketi ile Apple'ın iPhone 13 Pro Max’i  piyasadaki en pahalı akıllı telefonlar arasında yer alıyor.  Rusya merkezli Caviar adlı bir lüks telefon markası ise Apple’ın amiral gemisini yeni bir boyuta taşıdı

80 MİLYON YILLIK DİNOZOR DİŞİ KULLANILDI

 

Şİrket, 80 milyon yıllık gerçek bir T-rex dişine sahip  “Tyrannophone” adlı  6 bin 830 sterlinlik (yaklaşık 92 bin lira) bir versiyonunu tanıttı.

Bununla birlikte Tyrannophone, ayrıca bir T-rex figürüne de sahip.

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 4

"DÜŞMANA KORKU SALMAK İSTEYENLER İÇİN ÜRETİLDİ"

 

Caviar’dan yapılan açıklamada,  "iPhone 13 Pro Tyrannophone, saf kehribardan yapılmış sarı gözüyle rakiplerinizin kalplerine korku salan bir dinozor kafasının boyutlu görüntüsüyle süslendi. Bir canavarın yırtıcı gülümsemesi sadece bir dekor unsuru değil, aynı zamanda bir ayrıcalık ve benzersizlik unsurudur, çünkü dinozorun dişlerinden biri gerçek. 80 milyon yıllık gerçek bir Tyrannosaurus dişinin parçasından bir parça içeriyor” denildi. 

 

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 5

7 ADET ÜRETİLDİ

Bununla birlikte, Tyrannophone modelin 6 bin 427 sterlin (yaklaşık 86 bin lira fiyatla iPhone 13 Pro modelinde de mevcut olduğu belirtildi. Ancak, Caviar bu modellerden birine sahip olmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiği ve sadece 7 adet üretildiğini açıkladı.

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 6

 

“Tyrannophone”, iPhone Pro Max'in yakutlarla süslenmiş 36 bin 764 sterlinlik (yaklaşık 492 bin lira)  bir sürümünü de içeren Tera koleksiyonunda yer alan üç model arasında yer alıyor.

 

 

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 7

 

Diğer taraftan, bu, Caviar'ın Apple'ın iPhone'larının lüks bir versiyonunu ilk kez ortaya çıkarışı değil. 

 

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 8

 

Apple'ın amiral gemisi serisinin Eylül ayında piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Caviar, iPhone 13 Pro Max'in 18 karat altından yapılmış 35 bin 519 sterlinlik (yaklaşık 475 bin lira) bir versiyonunu ürettiğini duyurmuştu.

 

“Total Gold” adı verilen özel tasarım, 'sanatsal barok tarzında' işlendiği belirtilmişti.

 

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 9

T-REX'LER HAKKINDA

 

Tyrannosaurus olarak da adlandırılan T-rev Kretase Devri'nin sonlarında (68-66 milyon yıl önce) yaşamış dev bir etçil teropod dinozor cinsine deniliyor. Bu canlılar bulunduğu habitattaki etçillerin en büyüğüydü. 

 

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 10

Latince "zorba kertenkelelerin kralı" anlamına gelen Tyrannosaurus rex,  güçlü arka ayakları üzerinde yürüyen, uzunluğu 12 metreyi, dik durduğunda boyu 4 metreyi geçen ve yetişkinleri 4-6 ton ağırlığında olan büyük bir canlıydı.  Bu cinsin üyeleri Kuzey Amerika ve Asya'da yaşadı.

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı: Düşmana korku salmak için üretildi - 11

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