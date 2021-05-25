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iPhone 13 Pro sızdırıldı: Net bir şekilde ilk kez karşımızda!

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iPhone 13 serisi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon serisinin 2021 yılının son aylarında tanıtılacağı biliniyor. Buna ek olarak telefon hakkında sızıntılar devam ediyor. En son iPhone 13 Pro'nun sahnede olduğu görüntüler ortaya çıktı.​​
iPhone 13 Pro sızdırıldı: Net bir şekilde ilk kez karşımızda!

iPHONE 13 PRO İLK KEZ BU KADAR NET SIZDIRILDI

Apple'ın yeni akıllı telefon serisinde 'radikal' bir adım atması beklenmese de önemli bazı değişiklikler olacak.

Örneğin telefonun kamera modülü çok daha büyük ve daha gelişmiş görüntüler kaydetmeyi sağlayacak.

Öte yandan en önemli değişikliklerden biri de kesinlikle 'çentik tasarımının küçülecek' olması.

Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsünde, önceki sızdırılan görüntülerin oldukça benzediğini görüyoruz.

Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı belirtiliyor. Serinin aynı zamanda iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak adlandırılacağı söyleniyor. 

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