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iPhone 14 ile İlgili İlk İddialar

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iPhone 14 ile İlgili İlk İddialar: 48 Megapiksellik Kamerasıyla Hepsinden Daha Büyük Olacak
iPhone 14 ile İlgili İlk İddialar

Apple, yakın bir zaman önce iPhone 13 modelini piyasaya sürmüş olsa da iPhone 14 ile ilgili ilk iddialar şimdiden ortaya çıktı.

Connecticut merkezli bir teknoloji firması XDA Developers çalışanları tarafından sızdırılan bilgilere, bir sonraki iPhone 14 modelinde yer alacak kamera, iPhoneların önceki modellerine oranla daha büyük olacak.

İddialara göre, iPhone 14’ün kamerası yaklaşık 36,73 mm genişliğinde tasarlanırken, Pro Max’lerde bu büyüklük 38,21 mm’ye kadar büyüyor. Bu şimdiye kadarki iPhone’lar arasındaki en büyük kamera olduğu anlamını da taşıyor.

iPhone 14 Pro and Pro Max ¿ the most expensive of the iPhone 14 models likely due this autumn ¿ will have a square camera bump on the rear measuring 1.44-inch by 1.5 inch (36.73mm by 38.21mm), according to leaked specs. These numbers are larger than the iPhone 13 Pro and iPhone 13 Max.  The iPhone 14 Pro and Pro Max camera lenses themselves will also protrude outwards by 0.16-inch (4.17mm), the leak claims - again, more than the iPhone 13 Pro and Pro Max

Yine iddiaya göre, kamera lenslerinin iPhone 13 modeline oranla dışa doğru çıkıntılı olacağı ve 48 megapiksele kadar ulaşabileceği aktarıldı.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KAMERA

Connecticut merkezli bir teknoloji meraklısı ve XDA Developers yazarı Max Weinbach, iddiaları sosyal medya hesabından yayınladı.

Hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max’de, kamera çıkıntısının uzunlukları da dahil olmak üzere daha büyük kameraların yer alacağı öne sürüldü.

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iPhone 14’ün gelmiş geçmiş en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olacağı konuşuluyor

Weinbach’ın iddiaları, Tayvan merkezli bir başka Apple ürün tahmincisi olan Ming-Chi Kuo tarafından da desteklendi.

EN NET GÖRÜNTÜYÜ VERECEK

Kuo, daha büyük ve daha belirgin kamera çıkıntısının ana nedeninin, iPhone 13’ün 12 MP kamera sistemi üzerinde kapsamlı bir güncelleme sunacak olan “arka kamerayı 48 MP [megapiksel]’e yükseltmekten” kaynaklandığını söyledi.

Buna göre, iPhone 14’ün 48 megapiksellik kamerası ile bugüne kadar üretilen en net görüntü kalitesini yakalayan iPhone modeli olması hedefleniyor.

8K TEKNOLOJİSİ GELİYOR

iPhone 14’ün bu sonbaharda dört farklı varyasyonda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna göre, iPhone 14, standart bir model, Mini, Pro ve Pro Max olarak satışa sunulabilir. 48MP kameranın iPhone Pro ve iPhone 14 Pro Max’ta mevcut olacağı ve minilerde yer almayacağı da iddialar arasında…

MacRumors’a göre, 48MP kam

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