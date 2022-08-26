iPhone 14 lansmanı, 7 Eylül’de gerçekleşecek

Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max tanıtımı 7 Eylül'de yapılacak.

İphone 14 Pro Max'in 512 GB depolama özellikli modelin yurt dışı satış fiyatının 27 bin lira ile 29 bin lira arasında olması bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, dünyanın birçok yerinde milyonlarca kişi tarafından beklenen iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yurt dışı sitelerinde paylaşılan iPhone 14 serisi fiyatları ise dudak uçuklattı.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Apple, iPhone 14 için resmi fiyat listesini yayınlamadı ancak yurt dışı teknoloji sitelerinde yayınlanan fiyat listelerine göre iPhone 14 serisinin en düşük fiyatlı modeli iPhone 14 (128 GB) olurken fiyatının 800-900 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

En yüksel fiyatlı modelin ise iPhone 14 Pro Max (1TB) olacak. Fiyatının ise 1700 – 1800 dolar arasında olması bekleniyor.

iPhone 14 serisinin yurt dışı fiyat beklentisi şu şekilde;

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Bununla birlikte Apple, iPhone 14 ön siparişlerini 17 Eylül Cuma günü itibariyle almaya başlayacak.