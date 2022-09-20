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iPhone 14 Pro kullanıcıları kameradan şikayetçi

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Geçtiğimiz günlerde yeni cihazlarını tanıtan Apple'ın başı yeni iPhone'u ile dertte.
iPhone 14 Pro kullanıcıları kameradan şikayetçi

Çiçeği burnunda iPhone 14 Pro sahipleri, TikTok, Snapchat ve Instagram dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalarda fotoğraf veya video çekerken kameranın titremesinden şikayetçi.

Uzun zamandır merakla beklenen iPhone 14 Pro, teknoloji meraklılarına sunuldu. Ancak bu yeni modelde kullanıcılar, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya.

Şikayetlere göre kameranın ana merceği Snapchat, TikTok ve Instagram dahil olmak üzere bazı üçüncü taraf uygulamalarda fotoğraf veya video çekerken titriyor.

Sorunun henüz yeni cihazların ne kadarında görüldüğü ya da nedeni ile ilgili bir bilgi olmasa da bu durumdan şikayetçi kullanıcılar sosyal medyada çeşitli platformlarda tepkilerini gösterdiler.

Reddit’te bir kullanıcı, “Snapchat’i açtığımda veya Instagram için kamerayı kullandığımda kameram titremeye başlıyor. Ancak, normal kamera uygulamasını kullandığımda herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum” diye yazarak yaşadığı sorunu anlattı.

Bir başkası da şöyle yazdı:

“Dün yeni iPhone 14 Pro’mu aldım ve Snapchat’te aralıklı olarak kamera sarsıntısı yaşıyorum. Bu sorunu yaşayan başka biri var mı?”

Bir diğeri de titreme sorununa ek olarak sesi de ekledi:

“iPhone 14 Pro’m yeni geldi ve Snapchat’i açtığımda kamera çok titriyordu ve oldukça garip mekanik bir ses çıkardı.”

Apple konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı, ancak bazı kullanıcılar, sorunun cihazın optik görüntü sabitlemesini etkileyen bir yazılım hatasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

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