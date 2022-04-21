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iPhone 14 Pro'da kullanılacak 'şarj teknolojisi' sızdırıldı

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Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği’nin baskılarına rağmen Lightning girişi konusunda herhangi bir adım atmadı. Sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde USB 3.0 destekli Lightning konektör kullanımına gidecek.
iPhone 14 Pro'da kullanılacak 'şarj teknolojisi' sızdırıldı

Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin Type-C standardına geçiş yapması için çalışmalarına devam ediyor. Tek tip kablo kullanılması gerektiğini belirten Avrupa Birliği komisyonu, Apple’a yeni teknolojiye geçmesi için süre tanıyacak.

 

DAHA HIZLI 'LIGHTNING KONEKTÖR' İLE GELİYOR

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 ailesi ile ilgili bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Sızdırılan bilgiler arasında şirketin iPhone 14 mini yerine iPhone 14 Max modelini piyasaya süreceği yer alıyor.

ShiftDelete'in haberine göre; Mac ve iPad modellerinde Type-C konektör ile karşımıza çıkan Apple, iPhone konusunda halen Lightning teknolojisinde ısrarını sürdürüyor. Bazı analistler, Apple’ın Lightning konektörü için bir yıl daha çalışma yürüteceğini, ardından Type-C teknolojisine geçiş yapacağını söylüyor.

 

ŞARJ HIZI KONUSUNDA İDDİALI OLACAK

iDropNews tarafından yayımlanan rapora göre, iPhone 14 Pro ve Pro Max’te diğer modellerden daha hızlı Lightning konektör kullanılması düşünülüyor. Standart Lightning kablolar USB 2.0 teknolojisiyle çalışıyor. USB 3.0 teknolojisine sahip olacağı belirtilen yeni konektör, veri aktarımı ve şarj hızı konusunda iddialı olacağı belirtiliyor

Apple, ilk iPad Pro’yu piyasaya sürdüğünde kullanıcıların fotoğrafları ve videoları doğrudan iPad’e aktarabilmesi için USB 3.0 Lightning konektörü kullandı. Bazı nedenlerden dolayı Apple, güncellenmiş Lightning konektörünü iPhone’a hiçbir zaman getirmedi.

iPhone’da kullanılan mevcut Lightning konektörü, hala çok eski olan ve yalnızca 480 Mbps’de veri aktarabilen USB 2.0 teknolojisine dayanıyor. iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri, USB 3.0 sayesinde 5 Gbps’ye kadar hızlar sunacak. Lightning kablosunu kullanarak 4K ProRes videoyu aktarmak uzun zaman aldığından, bu profesyoneller için bir sorun haline geldiği için çözüm üretildiği düşünülüyor.

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