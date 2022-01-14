iPhone 14 Pro’nun kamerası ile ilgili yeni iddia

Kısa süre önce piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket ünvanının sahibi olan Apple, bu yılın sonlarına doğru vitrine çıkarmaya hazırlandığı iPhone 14 serisi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Lansman tarihi yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan iddiaların ve raporların sayısı ciddi bir artan serinin teknik özellikleri de belli olmaya başladı.

2022 yılında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları hakkında ilk tahminler gelmeye başladı.

iPhone 14 Pro, 48 Megapiksel ana kamera ile gelebilir

Pazar araştırma şirketi TrendForce, paylaştığı son raporda yaklaşan iPhone 14 serisinin Pro modelleri hakkında dikkat çeken bazı iddialarda bulundu. Rapora göre model, 48 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerayla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bilindiği üzere Apple, kamera çözünürlüğünü artırmayı çok fazla tercih eden şirketlerden değil. Hatta ana kameranın çözünürlüğü en son iPhone 6’dan 6S’e geçişte 8 Megapikselden 12 Megapiksele yükseltilmişti. Bundan sonra da ana kameranın çözünürlüğünde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

iPhone 14 serisi ile kamera deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Apple’ın serinin Pro ve Pro Max modellerinde 8K video kaydı yapabilmesi için 48 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerada karar kıldığı iddia edildi. Bu noktada yapılan çekimin çözünürlüğünün portre veya manzara gibi modlara göre değişiklik gösterebileceğini de hatırlatmamız gerekiyor.

Bunun yanı sıra şirkete yakınlığıyla bilinen Ming-Chi-Kuo’ya göre, 2023 yılında tanıtılacak iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde periskop sensörünü de görmeye başlayacağız. Bu sayede özellikle serinin Pro modelleri mobil fotoğrafçılık konusunda sınıf atlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, kamera konusunda rakiplerinin gerisinde mi kaldı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.