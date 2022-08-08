iPhone 14’ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı sızdı

iPhone 14 serisinin yeni ürünlerinin fiyatları, kalıpları ve çıkış tarihleri sızdırıldı. İddialara göre 13 Eylül’de piyasaya sürülecek yeni serinin fiyatları iPhone 13’ün ilk çıktığı fiyatlara yakın.

Çin merkezli blog sitesi Weibo’da iPhone 14’ün kalıplarının sızdırıldığını duyurdu.

Dikkat çeken detaylardan biriyse dört telefon arasında iPhone Mini’nin yer almaması. Apple’ın satış performansından memnun olmadığı Mini modelini uzun süredir iptal etmeyi planladığı konuşuluyordu.

Sızdırılan karede yer alan modeller şöyle: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

‘iphone 14’ün çıkış tarihi 13 Eylül’

İddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül’de tanıtacak.

Fiyatların iPhone 13 ailesiyle aynı olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Forbes dergisindeki habere göre Apple özellikle üst modellerde zam seçeneğini değerlendiriyor. iPhone 13, 799 dolardan satışa çıkmıştı. Bu fiyatın 14 için de geçerli olması bekleniyor.

ZAM SEÇENEĞİ

Forbes’daki iddialara göreyse Apple iPhone 14 ailesine zam yapacak. Sadece iPhone 14’ün fiyatı iPhone 13’le aynı kalacak, 14 Pro ve 14 Pro Max önceki nesillere göre 100 dolar daha pahalı olacak. Öte yandan 13 Pro’nun 999 dolarlık fiyat etiketi 14 Pro’da 1099’da, iPhone 13 Pro Max’in 1099 dolarlık fiyatıysa 1199 dolara yükselecek.

Apple her modelde farklı depolama seçenekleri sunuyor bu nedenle fiyatlar buna göre değişebiliyor.

Yeni iPhone 14 Pro serisi 8 GB’lik RAM’le gelebilir. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.