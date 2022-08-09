iPhone 14’ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı sızdı

İddialara göre 13 Eylül'de piyasaya sürülecek yeni serinin fiyatları iPhone 13'ün ilk çıktığı fiyatlara (799 dolar) yakın olacak.
13 Eylül'de piyasaya sürülecek iPhone 14 serisinin fiyatları, kalıpları ve çıkış tarihlerinin sızdırıldığı iddia edildi.
Diken'in Çin merkezli blog sitesi Weibo'dan yaptığı aktarıma göre; dört farklı iPhone modelinin kalıbı paylaşıldı. Fotoğrafı paylaşılan 4 telefon arasında iPhone Mini yer almadı. Apple’ın satış performansından memnun olmadığı Mini modelini uzun süredir iptal etmeyi planladığı konuşuluyordu.
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