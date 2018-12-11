iPhone 15 yaşındaki dövüşçüyü canından etti

Orta Asya’da Rusya’ya bağlı bir şehir olan Bratsk’ta yaşayan Irina Rybnikova, geçtiğimiz günlerde evinde ölü halde bulundu. Henüz 15 yaşında olan genç kızın ölüm nedeni ise duştayken telefonunu kullanması, daha da kötüsü telefonun bu sırada şarja takılı olması oldu. Suyla temas eden şarj aleti, Rybnikova’nın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesine neden oldu.

Arkadaşları ve ailesi tarafından aktarılan bilgiye göre Rybnikova’nın en büyük hayali dünya dövüş şampiyonu olabilmekti. Ancak bu hayal, Rybnikova’nın duş aldığı suya elektrik akımı gelmesi halinde olabilecekleri öngörmediği için ebediyen uçup gitti. Yetkililer, özellikle gençleri duşta ve suyla ilgili diğer faaliyetlerde akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarlarını şarja takmamaları konusunda uyardı.