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iPhone 6’nın 32 GB’lık modeli artık piyasada

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iPhone 6’nın 32 GB’lık modeli artık piyasada
iPhone 6'lar daha önce 16, 64 ve 128 GB'lık hafızalı modelleri ile piyasaya çıkmıştı. Apple yenilik yaparak iPhone 6'lara 32 GB'lık bir model daha ekledi.

Apple, iPhone 7’yi satışa sunduktan sonra Apple Store üzerinden iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin satışlarını durdurmuştu. Hatta iPhone 7’nin çıkışından sonra 16 GB baz model olan iPhone 6s’ler 32 GB depolama birimi ile güncellenmişti.

Ancak Apple, bugün sürpriz bir karar ile karşımıza çıkarak iPhone 6 modellerini tekrar satışa sunduğunu açıkladı.

Türkiye ve Asya pazarında boy gösteren 32 GB iPhone 6 modelleri 2.300 TL fiyat etiketine sahip. 16 GB iPhone 6 modellerini 32 GB depolama birimi ile güncelleyerek satan Apple’ın stokları tüketmek için böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor. Satışa sunulan 32 GB iPhone 6 modellerinin Apple Store üzerinden satılmadığını belirtelim.

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