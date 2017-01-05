 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.386
  • Altın 136,437
  • Dolar 3,6003
  • Euro 3,8159
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

iPhone 7’yi kılıfısz kullanmayın!

»
iPhone 7’yi kılıfısz kullanmayın!
Sosyal medyada bir kullanıcı Apple'ın bir ilk olarak iPhone 7'de kullandığı Jet Black rengindeki telefonun sadece bir ayda ne hale geldiğini paylaştı.

Apple’ın 2016 yılına damga vuran akıllı telefonu iPhone 7 her zamankinden farklı olarak Jet Black isimli renk seçeneğiyle de çıktı. Gösterişli ve parlayan rengiyle diğer renklerden daha ön plana çıkan Jet Black renginin ne hale geldiği ise Reddit isimli sitenin bir kullanıcı tarafından gözler önüne serildi.

iPhone 7’sinin çizikler içerisindeki fotoğrafını paylaşan kullanıcı bu çiziklerin telefonunu sadece 1 ay kılıfsız kullandığı için olduğunu belirtti. Daha önce de farklı platformlardan kullanıcılar iPhone 7 Jet Black sorununu bu şekilde gündeme getirmişti.

jetblack.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 2017’nin sosyal medya trendleri04 Ocak 2017 Çarşamba 20:10
  • Dikkat! WhatsApp o telefonlardan desteği çekiyor04 Ocak 2017 Çarşamba 18:40
  • Televizyonunuz sizi izliyor olabilir!04 Ocak 2017 Çarşamba 18:20
  • 2017’de uzayda neler yaşanacak?03 Ocak 2017 Salı 09:25
  • En hızlı internet hangi ülkede?02 Ocak 2017 Pazartesi 22:10
  • Mars’a kurulacak buz evini robotlar hazırlayacak02 Ocak 2017 Pazartesi 21:10
  • Galaxy S7 kendi kendine çatlıyor mu?02 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • 'Robotların yükselişi' ne tür değişimlere neden olabilir?01 Ocak 2017 Pazar 20:03
  • Telsim’den bir ilk daha01 Ocak 2017 Pazar 19:00
  • Amazon çılgın projelerine yenisini ekledi; uçan depo ve drone ile sipariş teslimi01 Ocak 2017 Pazar 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti