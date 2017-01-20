iPhone 8 en büyük ekrana sahip olacak

Apple'nın akıllı telefon piyasasına girmesinin 10. yılında çıkacak iPhone modeline ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Apple Insider ve Business Insider'da ortaya atılan iddialarda yeni iPhone'da Apple'nın sayılardan vazgeçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce yeni modele iPhone Pro adı verileceği iddia edilmişti. İşte yeni iPhone modelinde olacağı iddia edilen özellikler;

Son olarak çıkan bilgilere göre ise yeni model şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip olacak. Yeni modelde 5,8 inch OLED ekran kullanılacağı iddia edildi.

Ayrıca yeni modele yüz tanımlama özelliğine sahip lazer sensör ekleneceği de ifade edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, gelecek yılın yeni iPhone’unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından radikal bir kararla vazgeçmesi bekleniyor.

The Kore Herald’ın raporuna göre, önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 8 olarak adlandırılan telefonunun yeni ekranının her yeri kavisli, ve plastik bir OLED paneli olacak.

Bu rapor, Apple’ın 2017’de üç yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor.

Birincisi OLED ekranlı amiral gemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7s boyutunda bir model, üçüncü olarak, iPhone 7 Plus’ı andıran daha az radikal bir model (iPhone 7s Plus).

iPhone 8’de plastik kısmın daha sonra bir cam katmanla kaplı olup olmadığı belli değil. Apple, tüm iPhone’larda Corning’in “Gorilla Glass” kullanıyordu.

Hali hazırdaki iPhone’da ve Apple Watch’da eğri cam da kullanılıyor, bu nedenle Apple’ın neden 2017 modelli bir plastik OLED ekranını tercih edeceği belli değil.

The Korea Herald, bileşenin Samsung Display tarafından üretildiğini belirtti.

The Korea Herald; ”Samsung Display’den camın değil, plastik OLED sipariş edildiği için yeni iPhone’un OLED versiyonu, tümüyle kavisli olacak. Samsung, Apple’a 100 milyon adet kadar eğimli OLED ekran tedarik edebiliyor” dedi.

Önceki raporlara göre, iPhone 8 ekranının, OLED panel şasinin kenarlarına sarılmasıyla tamamen camlı olacağını öne sürüyordu.

Ayrıntılar bulanık ama Touch ID Home Düğmesinin de yeni iPhone’da ekrana entegre edilmesi bekleniyor.

Korea Herald’ın daha önceki haberine göre, Apple iPhone 8’in şarj cihazının kutusundan çıkmayacağı, ayrıca satın alınabileceğini söyledi.

iPhone 8’in kablosuz şarj cihazını kullanacağını belirtti. Korea Herald, Apple kullanıcının yalnızca home tuşuna dokununca değil, cihazın herhangi bir yerine dokunması durumunda yanıt vermesini sağlayan yeni “algılama teknolojisi” de düşündüğünü belirtiyor.