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iPhone 8 fiyatı ne kadar olacak?

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iPhone 8 fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 8 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer de cihazın fiyatıyla ilgili önemli sızıntılar var!

Bir çok analist Apple’ın bu yıla özel premium bir iPhone modeli hazırladığı görüşünde birleşiyor. Şimdilik iPhone 8 ve iPhone X isimleri ile anılan cihazın bir çok yeni özelliğe sahip olmasından kaynaklı 1000 doların üzerinde bir fiyat etkileti ile satışa sunulacağı düşüncesi hakim. Fakat Steven Milunovich tarafından yayınlanan bir rapor, yeni iPhone’un fiyatının 1000 dolardan düşük olacağını iddia ediyor.

İPHONE 8 FİYATI 900 DOLAR OLABİLİR!

OLED ekran ve 3D sensörler gibi yeni özelliklerden dolayı yaklaşmakta olan iPhone 8’in 1000 dolardan fazla fiyatla satışa çıkacağı bir çok analist tarafından iddia edilmişti. UBS analisti Steven Milunovich, bu iddialara itiraz ediyor. Milunovich’e göre, iPhone 8, mevcut iPhone SErisine kıyasla pahalı olacak. Ancak fiyat farkı çok yüksek olmayacak.

Milunovich, 64GB iPhone 8’in fabrika maliyetinin eşdeğer iPhone 7s Plus modelinden (muhtemelen 32GB varyantı ile ) 70-90 dolar daha yüksek olacağını iddia ediyor. Dolayısıyla Milunovich, cihazın satış fiyatının 850 ila 900 dolar arasında olacağını düşünüyor. Şu anda 32GB iPhone 7 Plus 769 dolara satılıyor. Bu nedenle 64 GB olan yeni modelin 850 dolar veya 900 dolarlık bir taban fiyata sahip olması bir çok tüketiciyi zorlamayacak. Milunovich, Apple müşterilerinin farklı olduklarını düşündükleri ürünler için daha fazla ödemekten kaçınmadıklarını belirtiyor.

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