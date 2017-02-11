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iPhone 8 için kritik gelişme

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iPhone 8 için kritik gelişme
Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 8 için, bugün kritik bir gelişme yaşandı. Peki, kritik önem taşıyan bu gelişme ne üzerine?

Apple iPhone 8, kuşkusuz son dönemin en merak edilen cihazı. Zira birçok kullanıcı markanın 10. Yıldönümü vesilesiyle bu yeni telefonda radikal değişikler yapacağını öngörüyor. Bugün ise Apple’ın merakla beklenen amiral gemisi iPhone 8 için kritik bir gelişme yaşandı.

iPhone 8 için kritik gelişme!

Bugün ortaya çıkan bir rapora göre Apple, yeni amiral gemisi iPhone 8’in parçalarını üreten firmalara, cihazın birleştirilmesi için ellerindeki stokları yollama talimatı vermiş.

 

Yani ortaya çıkan bu rapor doğru ise cihazın tasarımı ve teknik özellikleri kesinleşmiş, üretim sürecine geçilmiş demektir. Dolayısıyla Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 8’i görmek için, pekte uzun bir süre beklememize gerek kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ortaya çıkan bu raporda ayrıca cihazın OLED ekranını üreten Samsung Display’den de yeterli miktarda ekranın yola çıktığından söz ediliyor.

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